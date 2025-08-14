Musa otkazao klanjanje: Ovo je poručio nakon izlaska iz policije

„Imao sam 'nijet' - želju ići, znači do kraja. Moj krajnji cilj destinacija je bila namaz u Širokom Brijegu zbog poznatih okolnosti. Međutim, kažem, zadržan sam. Mislim da je to svjesno namjerno urađeno kako do ovih aktivnosti ne bi došlo i kako bi se sve završilo na ovakav način “, rekao je Musa u obraćanju na Facebooku nakon izlaska iz prostorija Federalne uprave policije. Pojasnio je kako je u policiji ispitan na temelju zahtjeva Tužiteljstva Županije zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokome Brijegu koje ga tereti za izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje.

Zahvalio se svima koji su ga poduprli, no u gradu Jablanici je bilo tek sedam sljedbenika koji su mu se planirali organizirano priključiti i krenuti obaviti islamski vjerski obred u Širokome Brijegu.

Nakon objave video zapisa u kojemu jedan muškarac pokazuje ženi pokrivenom nikabom da prestane s klanjanjem, Musa je najavio dolazak 1000 muslimana u Široki Brijeg, tvrdeći da se incident dogodio u tome gradu. Policija u Širokome Brijegu navela je kako taj incident nije prijavljen policiji, niti je utvrđena autentičnost video zapisa.

Najava dolaska čelnika političke Bosanske narodne stranke i islamskog teologa Muse u Široki Brijeg podigla je napetosti i izazvala brojna reagiranja. Posebice stoga jer je dolazak u ovaj grad, nastanjem gotovo isključivo Hrvatima katolicima, najavljen uoči svetkovine Velike Gospe. U tome razdoblju u Široki Brijeg pristigne više desetaka tisuća iseljenika i hodočasnika, pa je prijetio incident. Policija je zbog sigurnosnih razloga zabranila dolazak islamista Muse u Široki Brijeg zajedno s pristašama, na što se on nije obazirao dok jutros nije pozvan na ispitivanje u prostorije Federalne uprave policije.