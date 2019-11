Štrajku u školama ne nazire se kraj, pogledajte kako je dosad tekao, što su sve sindikati zahtjevali, a što je Vlada nudila

Štrajk u prosvjeti traje već 23. dan, u utorak su štrajkale osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji te fakulteti, a štrajk se nastavlja i dalje. Donosimo pregled događanja štrajka u školama i na fakultetima

'...Spremni smo na kišu, snijeg, sunčano, jako sunčano i promjenjivo vrijeme. Stići će ljudi koliko ih smije na Trg svetog Marka, a to je 1500. Sigurno će biti popunjeno 27 autobusa iz cijele Hrvatske. Organizacija kolone i okupljanje će biti na Trgu Republike Hrvatske od 10 do 11 sati', rekao je tada na konferenciji za novinare predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec te dodao da se nada da će ih onda primiti i premijer Andrej Plenković.

štrajk do daljnjega

Ministar rada Josip Aladrović rekao je tada da će se održati sastanak sa sindikatima. 'Naravno da ćemo sjesti sa sindikatima i vidjeti kolika su očekivanja, kolika su traženja, postoji li mogućnost za nekakvu mogućnost dogovora. Imamo vremena do 10. listopada'.

'Vlada je u cijelosti odbila naše zahtjeve, a ponudila je kroz dodatke povećanje od dva posto od 1. listopada i dva posto od 1. lipnja 2020. To je za sindikate neprihvatljivo i iz tog razloga mirenje je neuspješno završilo. Možemo najaviti da će sutra početi štrajk u sustavu osnovnog i srednjeg školstva. Bit će to cirkularni štrajk - prvi dan, sutra, cijela Hrvatska će biti u štrajku, a ostale dane bit će nekoliko županija iz oba sindikata zajedno', kazao je poslije drugog kruga mirenja predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec , dodavši da će štrajk trajati dok Vlada ne prihvati njihove zahtjeve.

Traže povećanje plaća nenastavnom osoblju za 6,11 posto i osoblju u nastavnim zvanjima za 3,5 posto, vraćanje koeficijenta složenosti poslova od tri posto oduzetih 2013. godine svim zaposlenicima te vraćanje uvećanja koeficijenata složenosti poslova po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim službama (4, 8 i 10 posto) zaposlenicima koji za to ostvaruju uvjet staža.

'Ovo je poruka poluupućenoj javnosti, pokušaj da se obmane dio javnosti na vrlo perfidan način. Mislit će da on izlazi u susret nama, a mi nastavljamo sa štrajkom. Na to bi se mogao okačiti HNS da ostane u Vladi, a vidjeli smo da je i Batinić rekao da je taj prijedlog u redu. Ali to nije ono što smo mi tražili, ni ministrica Divjak. Ovo je politikantski prijedlog i može biti samo startni prijedlog za pregovore', ocijenio je Ribić.

'Nemamo osjećaj da će se do kraja tjedna uspostaviti socijalni dijalog niti da će doći do rješenja, pa ćemo sutra na redovnoj konferenciji za medije izvijestiti kojim modalitetom nastavljamo od ponedjeljka. Iako premijer kaže da nudi dijalog, mi ne znamo kome jer nas ne poziva; kaže da ima rješenja, ali ne znamo za koga - jer nas ne poziva da nam ponudi rješenja. Neka nas Vlada ne zove ukoliko su njihovi prijedlozi manji od naših i ukoliko se žele cjenkati. Mi se nismo došli cjenkati', poručio je tada predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec .

Branimir Mihalinec je naglasio da današnji pregovori ne rješavaju pitanje zaostajanja plaća u obrazovanju. 'Preko medija, od premijera nadalje, objavljuju da su ovo pregovori koji rješavaju pitanje zaostajanja plaće u obrazovanju, a to nije točno, oni rješavaju pitanje zaostajanja svih plaća javnih službi za ostalim plaćama u zemlji', naglasio je.

Sanja Šprem rekla je tada da su s njima kolege iz županija u kojima se provodi štrajk. 'Vlada RH ne vodi računa o obrazovanju, o nositeljima obrazovanja, a ono što je žalosno to je da uskraćuje mogućnost učenicima da svaki dan idu u školu', poručila je.

Dodao je da će na sastanak doći s ponudom te da i dalje Vlada planira angažirati stručnjake koji bi do sredine sljedeće godine trebali predočiti analizu i preporuke vezane za povećanje koeficijenata na plaće.

Sastanak s ministrima i nova ponuda Vlade

Treći ciklus štrajka u školama nastavio se 4. studenog u Osječko-baranjskoj i Ličko- senjskoj županiji, kada je održan najavljeni sastanak sindikata prosvjete s ministrima - Blaženkom Divjak, Zdravkom Marićem i Josipom Aladrovićem.

Tada je donesena nova ponuda Vlade, odnosno povećanje od 2 plus 2 plus 2, a ukoliko se do 30. lipnja ne predstavi cijeli dizajn sustava plaća za državne i javne službe, onda ide povećanje koeficijenata od još dva posto.

'Ponuda je na stolu, to smo iznijeli sindikatima. Oni su je tražili u pisanom obliku kako bi vidjeli sa svojim članstvom o stavovima. Sutra imamo još jedan koordinacijski sastanak na kojem ćemo dogovoriti dodatne termine, no u četvrtak ili petak očekujemo krajnje razgovore o ovoj temi i tada ćemo znati je li do dogovora došlo ili nije', rekao je tada ministar Aladrović.