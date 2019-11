Sindikati objavili gdje se štrajka do kraja tjedna, tu je i Zagreb. Ljute se na Vladu: Imaju rok do 16 sati ili...

'Svjedočili smo lažima ministra Josipa Aladrovića o današnjem sastanku, vjerojatno s namjerom da se dovode u obmanu hrvatska javnost. Ta laž nije opovrgnuta. Ministar Aladrović je mirno mogao, koristeći medije, objaviti da danas neće biti sastanka. Ali temeljem ovako izrečene laži stječe se dojam da Vlada poziva na sastanak, a bahati sindikati ne žele doći. Takve laži su plasirane od 16. rujna, nakon sastanka s predsjednikom Vlade', kazao je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama

'S današnjim danom, s obzirom na to da nema socijalnog dijaloga i ponude, postavljamo rok Vladi do 16 sati da putem e-maila uputi svoju zadnju poruku sindikatima. Ovoj sagi iscrpljivanja i igre živaca mora doći kraj. Očekujemo da Vlada RH izvrši svoju obvezu prema 68.000 zaposlenika u sustavu obrazovanja i da svoju ponudu. U slučaju da duboko razmišlja je li 0 + 0 = 6, mi ćemo nacrt njihove ponude dati na referendum. Ako nema nove ponude, onda je zadnja ponuda ta od prošlog tjedna. Ako Vlada želi da 68.000 zaposlenika vidi tu sramotu, mi ćemo je dati svima na uvid. I svi koji su sudjelovali u štrajku imaju pravo dati svoje mišljenje. Do 16 sati čekamo novu ponudu i tada šaljemo. Izjašnjavanje kreće od sutra u svim školama u RH. Neka zaposlenici daju svoj stav o ponudi Vlade', kazala je Šprem.

Izjašnjavanje će imati snagu prosvjeda, 'i kao takvo ćemo ga predstaviti kada dobijemo rezultate', rekao je Mihalinec.

Što dalje?

Sanja Šprem očekuje jasan i konkretan odgovor štrajkaša na ponudu Vlade.

'Ne prihvaćamo takvu ponudu, a kada se i naši članovi izjasne, možda će se tada Vlada i ministri zapitati što dalje. Jer referendumski listić ukazuje i na daljnji smjer sindikalnih aktivnosti, a to je nastavak štrajka. Očekujemo hrabrost, ustrajnost i dosljednost od naših članova. Mi nemamo pravo odustati, ali osobno mislim da to nema nitko od zaposlenika. Jer inače je uzalud 23 dana štrajka. Mi moramo sebi osigurati budućnost! Borimo se za bolje obrazovanje, učitelji moraju biti motivirani. Europa nalaže 'Invest in education', a Hrvatska odgovara 'No, no'. Ignoriraju stvarnost u RH', ocijenila je Šprem, najavljujući da ona sutra kreće u Europu boriti se ondje.

'Idem u Varšavu. Do 29. studenog moramo realizirati sve projektne aktivnosti, pa idući tjedan odlazim u Finsku, Švedsku i Sloveniju. Svi će naučiti što znači hrabrost zaposlenika u sustavu obrazovanja u Hrvatskoj', kazala je Šprem.

Odgovor Plenkoviću

'Ratio nisam izgubila ni u Muzeju prekinutih veza ni u Muzeju iluzija, još uvijek me drži. Svakodnevne brojke odaziva na štrajk govore da je moj ratio usmjeren u pravom smjeru. A ponuda Vlade RH? Da je imalo važna, mogla bih je pročitati i bez naočala', poručila je Šprem, odgovarajući na molbu novinara da komentira današnju poruku premijera Andreja Plenkovića da pregovori idu dalje, a sindikati u međuvremenu imaju vremena razmisliti o ponudi Vlade.