Ministar Aladrović: 2+2+2 i dodatnih 2 posto je zadnja ponuda sindikatima

O štrajku prosvjetnih radnika koji će ući 18. dan govorio je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Čini se kako na početku četvrtog tjedna štrajka ne postoji novo rješenje za sindikalne zahtjeve.

Na pitanje jesu li nakon sastanka u ponedjeljak ujutro korak bliže konačnom dogovoru, ministar Josip Aladrović je za RTL Danas kazao kako su s predstavnicima sindikata raspravljali o ponudi koju je premijer Andrej Plenković usuglasio s predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom prošlog tjedna, a to je povećanje od 2 plus 2 plus 2, a ukoliko se do 30. lipnja ne predstavi cijeli dizajn sustava plaća za državne i javne službe, onda ide povećanje koeficijenata od još dva posto.

'Ponuda je na stolu, to smo iznijeli sindikatima. Oni su je tražili u pisanom obliku kako bi vidjeli sa svojim članstvom o stavovima. Sutra imamo još jedan koordinacijski sastanak na kojem ćemo dogovoriti dodatne termine, no u četvrtak ili petak očekujemo krajnje razgovore o ovoj temi i tada ćemo znati je li do dogovora došlo ili nije', kazao je ministar.