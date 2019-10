Sindikalci nisu zadovoljni Plenkovićevom ponudom: Štrajk se nastavlja!

Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, poručio je da se još nikad nije dogodilo da premijer ponudi povećanje plaća preko saborske govornice, kako je to danas napravio Andrej Plenković. 'Pretpostavlja li premijer da mi možemo prihvatiti ili odbiti prijedlog povećanja za javne službe i da stoga prekidamo štrajk? Niti jedna njegova rečenica ne rješava problem u sustavu odgoja i obrazovanja zbog kojeg štrajkamo', rekao je Mihalinec, najavljujući da se štrajk nastavlja kako je najavljeno

'Ovo je ponuda sindikatima državnih i javnih službi i to bez pregovora, a ne nama, a to je i novi oblik socijalnog dijaloga koji je za nas potpuno neprihvatljiv', ustvrdio je Mihalinec .

Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, rekao je da je premijerov prijedlog nekorektan.

'Ovo je poruka poluupućenoj javnosti, pokušaj da se obmani dio javnosti na vrlo perfidan način. Mislit će da on izlazi u susret nama, a mi nastavljamo sa štrajkom. Na to bi se mogao okačiti HNS da ostane u Vladi, vidjeli smo da je i Batinić rekao da je taj prijedlog u redu. Ali to nije ono što smo mi tražili, ni ministrica Divjak. Ovo je politikantski prijedlog i može biti samo startni prijedlog za pregovore', ocijenio je Ribić.

'Ne može se zaostajanje naših plaća i koeficijenata riješiti tako da se svima povećaju osnovice. Slijedi se poltiika Zorana Milanovića. To je suludo. I sada premijer koji ima priliku to ispraviti, provodi politiku svima horinzontalno, istih želudaca. Pa to je socijalizam na kub!', kazao je Mihalinec.