Što će se danas događati na fakultetima i kako će se nadoknaditi nastava u školama? Evo što su imali za reći iz sindikata i Vlade i kakve najave ima sindikat policije

Cirkularnom štrajku u osnovnim i srednjim školama ne nazire se kraj, a u štrajk u četvrtak će i profesori na fakultetima. Je li svejedno hoće li za 6 posto rasti osnovice plaća ili koeficijent složenosti poslova? Hoće li učenici tijekom praznika morati odraditi propuštenu nastavu? Kako u javnom sektoru plaćama nagraditi one koji vrijedno rade i zahvaliti se na suradnji onima koji ne rade? Gosti emisije HRT-a Otvoreno voditelja i urednika Mislava Togonala bili su predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić i konzultant Andrej Grubišić

'Tamo je u fokusu nenastavno osoblje kojih ima oko 4000, odnosno trećina zaposlenih, i predavači kojih je 800. Njihovi su koeficijenti u disbalansu, ugroženi. Koeficijente treba ispraviti ,odnosno razinu njihovih plaća putem dizanja koeficijenata ili na drugi način treba povećati. Mi smo u tome u istom krugu zahtjeva kao i prosvjetni sindikati. Neće raditi referade, neće raditi knjižnice, a mnogi profesori neće držati nastavu iz suradnje s kolegama koji imaju tako malo plaće', rekao je Ribić . Na pitanje je li istina da sindikati traže 18% povećanje Ribić smatra da to što je predsjednik Vlade rekao da je to njegova projekcija, njegova želja, njegove političke preferencije.

'On kad tvrdi da nema realnih mogućnosti onda govori o političkoj realnosti. To znači da su neki novci koji su na raspolaganju negdje razdijeljeni ili unaprijed namijenjeni. Jedno je fiskalna realnost, koja govori da ima dovoljno sredstava za ispunjenje svih sindikalnih zahtjeva. Zahtjevi su 18,3%, ne sada kao nešto novo nakon što je predsjednik Vlade izrekao 6%. To su stari zahtjevi od prošle godine. Prošle godine smo ih odgodili zbog Uljanika. Je li sada ima neki novi Uljanik? Što je sada aktualno? Mi hoćemo ozbiljan razgovor, da nam Vlada kaže kamo financijski fiskalni potencijal od 4,7 milijardi kuna namjenjuje. Ako postoji neka važnija i opravdanija potreba od rasta plaća mi ćemo svoje zahtjeve kao odgovorni ljudi još jednom preispitati', najavio je Ribić. Dodao je da hoće znati ima li ijedan društveno opravdani razlog zbog kojeg bi sindikati trebali korigirati zahtjev.

'Svatko tko ima viziju da ova Vlada može jednim potezom pera nadomjestiti sve ono što je zapostavljeno proteklih 10-15 godina mislim da je u potpunosti u krivu. Ono što je danas realno to je u ponudi konstrukcije proračuna i to je 6,12%. U ovom trenutku, ono što je najavio i premijer, sustavno treba pristupiti analizi onoga što valorizira složenost posla. Da biste vi danas ad hoc krenuli u povećanje nečega u što ni sami nismo sigurni dobit ćemo još veće probleme u sljedećih nekoliko godina', smatra Horvat. Grubišić je dao pogled na konflikt iz realnog sektora iz kojeg dolazi.

'Velika slika govori da je hrvatska ekonomija u stvarnim realnim terminima, kad se uspoređuje 2008. i 2019. godina, više manje na istom nivou, ista količina stvarno realno isproduciranih proizvoda i usluga. Bila je pretkrizna 2008. pa smo imali 6 godina recesiju i zadnje 2-3 godini blagi oporavak. On je bio dobrim dijelom potegnut raznim javnim infrastrukturnim projektima i snažnim povećanjem stranih doznaka od ljudi koji su iselili iz Hrvatske i onda jednim manjim dijelom sramežljivim oporavkom aktivnosti u privatnim sektoru. Bez obzira na to hrvatski rast s obzirom na jako niske baze je izrazito nizak i sve bivše socijalističke zemlje koje su ušle u EU su po paritetu realne kupovne moći, izuzev Bugarske, debelo pretekle Hrvatsku. Baltičke zemlje, Poljska Češka, Slovačka imaju 20-30% veću realnu kupovnu moć mjerenu BDP-om od Hrvatske', rekao je Grubišić.

Govorio je o svojoj analizi po kojoj je otprilike 65-70% hrvatske populacije direktno ili indirektno ovisno o državi.

'Tu govorimo o javnom sektoru pa plus članovi obitelji koji su uzdržavani od njihove strane plus umirovljenici, plus oni koji su formalno nezaposleni plus oni koji su zapravo u privatnom sektoru, ali dominantno rade s državom. Vrlo brzo dođete do zaključka da je jako velika skupina onih koji na ovaj ili onaj način potežu državu ili državnu blagajnu za rukav. Do čega smo se sada mi doveli? Doveli smo se da smo se pretvorili u pravom smislu riječi ne u socijalnu nego u socijalističku državu. Iz onih temeljnih funkcija države, policija, sudstvo, diplomacija, vojska i još možda neke infrastrukturne stvari država je na sebe preuzela..', nije stigao završiti rečenicu Grubišić jer je reagirao Togonal i pitao ga zar nije obrazovanje temeljna funkcija države svugdje u svijetu.

'Nije. I to bi trebala biti individualna odgovornost pojedinca u obitelji', odgovorio je Grubišić i nije se dao smesti nego je nastavio gdje je prekinut.

82 milijarde rashoda

'Mi smo se doveli do toga da je država na sebe preuzela vaše obrazovanje, vaše zdravlje odnosno pružanje zdravstvene usluge i osiguranje vaše mirovine. Te tri stvari su 82 milijarde kuna rashoda i kada pogledate o kojim problemima najviše govorimo - govorimo najviše o onome što ja smatram da nisu temeljne funkcije države nego su tako prezentirane. Sad dolazimo na konkretan slučaj. Imamo tri dionika - učitelje, državu i obitelj, odnosno pojedince čija se djeca školuju. Pozicija učitelja je da žele veću plaću što je legitimno. Neki bi trebali mati plaću 15-20 tisuća kuna, neki bi trebali onu koju imaju sada, a neki bi trebali dobiti otkaz jer nisu dovoljno dobri performeri. Oni koji su dobri oni su taoci postojećeg sustava jer ne postoji stvarno tržište za njihove usluge. Imaju ograničenu mogućnost promjene radnog mjesta i neće dobiti značajno drugačije uvjete. Živimo u indoktrinaciji da bi stupanj akademske stručne spreme trebao određivati plaću. To je krivo. Po toj logici bi akademici trebali biti predsjednici uprava velikih kompanija i imati najveće plaće. Praksa pokazuje da to nije tako. Jedan vozač kamiona ima plaću kao jedan kardiokirurg ili kao dva učitelja. Ali to je tržište. To nisu državni novci, to su novci poreznih obveznika. Ništa tu neće dati gospodin Plenković ili bilo koji ministar. Svima onima koji nisu zadovoljni kao poreznici obveznici, a plaćaju za obrazovanje ne žele vratiti novce ako nisu zadovoljni ili ne žele koristiti usluge sustava pa samim tim obitelji postaju taoci tog istog sustava', rekao je Grubišić. Na pitanje što bi onda on napravio rekao je da se zalaže za slobodu izbora.

'Za obrazovanje, zdravstvo i mirovine, za koje mi kao porezni obveznici izdvajamo 82 milijarde kuna. Volio bih da ima više slobode izbora kako bi se taj novac potrošio', dodao je. Jagić je upitan kako gleda na zahtjeve kolega iz drugih sindikata.