Sindikalci pred Banskim dvorima uputili oštru poruku Plenkoviću, ali i Vrdoljaku

Dok prosvjetari u zagrebačkim školama štrajkaju, čelnici Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske jutros su na Trgu sv. Marka uputili oštre poruke vladajućem HDZ-u, ali i njihovom koalicijskom partneru HNS-u koji se zauzima za ispunjenje sindikalnih zahtjeva. Prema najavi sindikata u četvrtak će se štrajkati u četiri županije: Zadarskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj

'Nemamo osjećaj da će se do kraja tjedna uspostaviti socijalni dijalog niti da će doći do rješenja, pa ćemo sutra na redovnoj konferenciji za medije izvijestiti kojim modalitetom nastavljamo od ponedjeljka. Iako premijer kaže da nudi dijalog, mi ne znamo kome, jer nas ne poziva; kaže da da ima rješenja, ali ne znamo za koga - jer nas ne poziva da nam ponudi rješenja. Neka nas Vlada ne zove ukoliko su njihovi prijedlozi manji od naših i ukoliko se žele cjenkati. Mi se nismo došli cjenkati', poručio je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Uputio je i poruku predsjedniku HNS-a Ivanu Vrdoljaku.

'Neka nas ne brani i ne zastupa, jer nije HNS pokrenuo ovu inicijativu, nego sindikati. Napravili smo kompletnu analizu i zahtjeve, argumentirali zašto tražimo povećanje koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto i to je prihvatila ministrica Blaženka Divjak. Drago nam je da HNS stoji iza ministrice, ali to je naša inicijativa', naglasio je Mihalinec, zamolivši Vrdoljaka da ne zastupa sindikate na način kako je to napravio u jednom jučerašnjem intervjuu za medije.