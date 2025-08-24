Jandroković komentirao navode o ulasku IDS-a u Vladu

"Vidio sam da je v.d. predsjednika IDS-a i saborski zastupnik Loris Peršurić demantirao te tvrdnje. Koliko znam i koliko imam informacija nije se razgovaralo o bilo kakvoj koaliciji, jer postojeća većina u Saboru je stabilna te u ovom trenutku ne mogu vam reći ništa više po tom pitanju, niti potvrditi takve stvari", rekao je Jandroković novinarima na Trci na prstenac.

Naveo je i kako o pitanju rekonstrukcije Vlade odlučuje premijer Andrej Plenković.