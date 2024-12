Što se događa u riječkom SDP-u?: Pljušte ostavke, upitno donošenje proračuna...

Ostavku je podnio čelnik riječkog SDP-a i aktualni gradonačelnik Marko Filipović , a to je učinio nakon što je stranka odlučila da on neće biti kandidat za gradonačelnika u sljedećem mandatu, piše novinarka Novog lista Tihana Tomičić. Za vršiteljicu dužnosti predsjednice gradskog ogranka stranke izabrana je Sandra Krpan , koja će biti i kandidatkinja za gradonačelnicu umjesto Filipovića na lokalnim izborima u svibnju.

Vijećnici SDP-a u Gradskom vijeću uvjeravaju da oni sigurno neće rušiti proračun, no to ostaje za vidjeti, a s obzirom na to da SDP nema većinu sam, problem je i kako će glasati njihovi partneri.