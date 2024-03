Stižu izbori: HDZ je krenuo žestoko, no ni oporba ne spava. Gdje će se voditi najljuće bitke?

'A čini se da baš i nisu spremni jer se piše da se tek slažu liste, točkaste koalicije i privlače poznati pojedinci. Dojma sam da je to HDZ iskoristio došavši sa spremnim listama i čini se da imaju naveliko spremnu strategiju kako će ići u izbornu kampanju', ističe naša sugovornica, a intrigira je koje će poteze povući oporba, hoće li se formirati u nekoliko blokova ili će ostati dominantno na tim točkastim koalicijama i pojedinačnim savezima.

'Znači da treba dati 'maksimalan gas' u prvom dijelu i pokušati ostvariti dominaciju u javnom prostoru', smatra stručnjakinja i dodaje da je logično to da je HDZ odlučio održati parlamentarne izbore prije europskih jer na njima ostvaruje bolje rezultate, a dobar uspjeh se u principu prelijeva i na one sljedeće, pogotovo sada, kada su gotovo zbijeni.

'Išli su s najjačim ljudima bez ikakvog kalkuliranja, stavili su one koji su najviše u medijima i koji su konkretno nešto i napravili. Ta logika drži vodu i čini se čvrstom', analizira Leinert Novosel te smatra da bi ipak trebali na liste postaviti poneku ženu, a pritom je važno na kojoj su poziciji. Ako ih stave pred kraj, nastavlja, to je poruka da su ih postavili samo zbog nekakvih kvota... i da im dubinski ne vjeruju. Nada se da će ih staviti pri vrh, čime bi 'pokazali da im je stalo da imaju uključenu i jednu i drugu stranu'.

Komunikologinja kaže da su vjerojatno procijenili da to njihovom biračkom tijelu ne smeta.

Profesor Ivan Rimac s Pravnog fakulteta u Zagrebu kaže da je HDZ na čelo lista postavio dugogodišnje ministre, one za koje je u ovom trenutku sigurno to da ne vuku neku aferu.

'Svi oni koji su bili u nekim aferama ili s utezima više-manje su skriveni', smatra Rimac.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja se u posljednje vrijeme spominje u kontekstu sumnjivih poslova na Geodetskom fakultetu, bit će zadužena za izradu izbornog programa HDZ-a. Rimac kaže da s te funkcije ne ide direktno pred birače.

'Ovi ministri koji su tu, s izuzetkom Damira Habijana, koji je relativno recentno imenovan za ministra pa je možda procijenjeno da možda još nije dovoljno profiliran za glasačko tijelo, raspoređeni su više prema porijeklu nego prema području koje pokrivaju i gdje su realno važni, tako da je to na neki način čudno', smatra Rimac.

Prema takvom rasporedu, Branko Bačić borit će se za birače u južnoj Dalmaciji mada je po trenutnoj funkciji najinteresantniji na Kordunu i Baniji zbog obnove. A u mandatu Olega Butkovića otvoren je Pelješki most, no on se kandidira na području na kojem je bio gradonačelnik prije osam godina.