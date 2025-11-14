SDP-ovci zgroženi zakonom o prostornom uređenju: 'Getoizira one koji nemaju'

Prijedloge zakona o prostornom uređenju i o gradnji koje je Vlada uputila u saborsku proceduru SDP-ovi zastupnici ocjenjuju "skandaloznima" i izjednačavaju ih s "jugoslavenskom nacionalizacijom", stoga traže povlačenje oba prijedloga iz procedure i doradu u skladu s primjedbama struke.

"Ovo nije prvi put da HDZ krši Ustav i Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, odnosno oduzima prava lokalnim jedinicama da planiraju svoj prostor. Getoizira one koji nemaju da bi omogućili bogaćenje onih najbogatijih, otima zemljište građana za privatne interese kojekakvih moćnika i tu tzv. urbanu komasaciju po modelu HDZ-a bih izjednačila s jugoslavenskom nacionalizacijom", poručila je u petak na konferenciji za medije u Saboru SDP-ova Mirela Ahmetović. SDP-ovi zastupnici smatraju da su prijedlozi zakona o prostornom uređenju i o gradnji štetni za cijelu Hrvatsku te ih ocjenjuju "skandaloznima". SDP-ova potpredsjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Jasenka Auguštan Pentek istaknula je kako su komore, zavodi, županije, "dakle stručnjaci", u javnom savjetovanju podnijeli na oba zakona po 700 primjedbi, ali da ih je Vlada usvojila tek 15 posto.

"Ministarstvo i Vlada nisu bili spremni na dijalog, ne zanima ih mišljenje struke, nego imaju cilj pogodovanja krupnom kapitalu", naglasila je. 'Otimanje zemljišta našim građanima' Auguštan Pentek je navela kako Vlada pod krinkom priuštivog stanovanja planira omogućiti gradnju naselja izvan građevinskog područja, na poljoprivrednim zemljištima, a koja uopće nisu predviđena prostornim planovima. "Ako neki investitor, a vjerojatno se za nekoga ovo i piše, ima 51 posto zemljišta ili kupi 51 posto zemljišta, 49 posto može izvlastiti, što znači otimanje zemljišta našim građanima. Oni tu, jer je to onda strateški projekt, ne mogu učiniti ništa", upozorila je SDP-ova zastupnica dodavši kako je sporna i centralizacija odlučivanja. "Ako gradovi i općine ne donesu urbanističke planove uređenja (UPU) u roku od dvije godine, što je nemoguće, investitori se mogu direktno obratiti ministarstvu i tražiti građevinsku dozvolu. Više se ne pita lokalne jedinice kako žele urediti taj prostor. Tamo gdje su obiteljske kuće može niknuti zgrada s 50 stanova, što je apsurd", istaknula je Auguštan Pentek.