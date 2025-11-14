slavlje vatrenih

Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 3:1 i potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo!

Hrvatska - Farski Otoci

Izvor: Cropix  /  Autor: Damir Skomrlj
HRVATSKA
3:1
FARSKI OTOCI
  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 14.11.2025 22:48
  • Objavljeno 14.11.2025 u 22:09
Bionic
Reading
Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je u predzadnjem kolu kvalifikacija za plasman na SP 2026. godine pobijedila Farske Otoke 3:1 i tako potvrdila plasman na Mundijal

Farski Otoci su poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija, nakon što se lopta odbila od Luke Vuškovića. Već u 23. Hrvatska je uspjela izjednačiti, a za veselje na Rujevici zaslužan je bio strijelac Joško Gvardiol.

vezane vijesti

Preokret je uslijedio u 57. minuti. Vrlo lijepi gol za 2:1 je postigao Petar Musa, nakon dvije godine povratnik u reprezentaciju. Novi gol uslijedio je u 70. minuti kada je Nikola Vlašić bio strijelac za 3:1 i potvrdu pobjede te plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska time slavi sedmi odlazak na Svjetska prvenstva u svojoj povijesti. Dalićeva Hrvatska treći put u nizu odlazi na veliku scenu nakon dva veličanstvena uspjeha. Vodio je sadašnji izbornik Hrvatsku do srebra u Rusiji 2018. godine, kada je izgubljena finalna utakmica od Francuske, dok je četiri godine kasnije, na prvenstvu kojeg je organizirao Katar, Hrvatska osvojila broncu nakon pobjede protiv Maroka u ogledu za treće mjesto.

Računajući Svjetska i Europska prvenstva iduće godine Hrvatska će igrati 14. put na nekom od velikih natjecanja.

Iznimno su energično utakmicu otvorili gosti s Farskih Otoka. Presing su igrali po cijelom terenu, ali kratkog vijeka je bila takva gostujuća igra. Hrvatska je brzo smirila suparnika i premjestila težište na suparničku polovicu.

Zgusnuto i vrlo dobro Farski Otoci su se branili u uvodu susreta dok je Hrvatska relativno mlako stiskala suparnika ne imajući pravo rješenje osim samih ubačaja u gostujući šesnaesterac. Najrastrčaniji kod Hrvatske na početku je bio Marco Pašalić koji je nekoliko puta probijao desni bok, dok je prvu šansu Hrvatska imala u 12. minuti, ali je blokiran udarac Petra Sučića.

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
  • Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
  • Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
  • Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
  • Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
  • Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
    +84
Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

U 16. minuti dogodio se hladan tuš. Hrvatska je izgubila loptu na sredini terena, ona je došla do Turija koji je relativno mlako pucao s vrha šesnaesterca. No, lopta se odbila od Vuškovića, prevarila hrvatskog golmana Livakovića i završila u mreži za vodstvo Farskih Otoka 1:0.

Samo dvije minute kasnije, nakon Modrićevog kornera, Perišić je poslao loptu pred suparnički gol, ali je izjednačenje spriječio Edmundsson. U 21. minuti nova panika pred Livakovićem, a gosti su pogodili okvir gola. No, dosuđeno je zaleđe sa samog starta akcije.

Uspjela je Hrvatska vrlo brzo izbrisati zaostatak i u 23. minuti je bilo 1:1. Farski Otoci nisu uspjeli raščistiti situaciju u svom šesnaestercu, a Gvardiol je s desetak metara iskosa pogodio za izjednačenje.

Stisnula je tada Hrvatska žešće i konkretnije, a gosti su sve opasnije živjeli pred svojim golom. U 27. minuti je Marco Pašalić sjajno izbacio Modrića koji iskosa ipak nije uspio pogoditi, dok je dvije minute potom bljesnula nova gostujuća kontra. Sam je Sorensen išao na Livakovića, ali je hrvatski golman spriječio novi gol Farskih Otoka.

Do kraja prvog dijela Hrvatska je nastavila s napadima, ali nije preokrenula rezultat. Dva je pokušaja iz daljine imao Modrić, u 33. i 38. minuti. Još je nekoliko puta bilo vruće pred gostujućim golmanom Lamhaugeom, ali ostalo je 1:1.

U drugom dijelu se nastavila igra iz prvoga. Hrvatska je napadala i tražila drugi pogodak te vodstvo. U 52. minuti je lijepu šansu imao Kramarić, ali je njegov udarac glavom prošao pored vranice. Hrvatska je povela u 57. minuti. Nakon proigravanja Stanišića lijepo je s igračem na leđima prsima loptu primirio Musa i majstorski pogodio bliži kut za 2:1 i slavlje na Rujevici.

Smirila je potom Hrvatska s napadima, ali novi gol je uslijedio u 70. minuti. Sjajno je lijevu stranu probio Perišić i potom ubacio još ljepšu loptu pred gostujući gol. Ubačaj je u skoku dočekao Vlašić i spretno pogodio za 3:1.

Do kraja se igralo opuštenije s obje strane. Pobjednik je postao poznat, bilo je nekoliko zanimljivih situacija na obje strane, ali rezultat se više nije mijenjao. U samom finišu moglo je biti i 4:1, ali precizni i lijepi Kramarićev udarac završio je na gredi.

Na samom kraju ovih kvalifikacija Hrvatskoj još slijedi odlazak u Podgoricu i utakmica kod Crne Gore. Dvoboj je na rasporedu u ponedjeljak od 20.45 sati.

Tablice omogućuje Sofascore

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol - Marco Pašalić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić - P. Sučić, Kramarić - Musa

FARSKI OTOCI: Lamhauge - Benjaminsen, Faero, Vatnhamar, A. Edmundsson, Davidsen - Fredriksberg, M. Olsen, Turi, Sorensen - J. Edmundsson

  • 90'

    90'

    KRAJ UTAKMICE! Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 3:1 i potvrdila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine!

    KRAJ UTAKMICE! Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 3:1 i potvrdila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine!

  • 89'

    89'

    Igrat će se najmanje dvije minute sudačkog dodatka

    Igrat će se najmanje dvije minute sudačkog dodatka

  • 88'

    88'

    Jaoooooo! Kakav promašaj Oršića koji je pogodio gredu! Prvo je pokušao Kramarić, njegova je lopta 'zapela' na gredi, a onda je na odbijenu loptu glavom naletio Oršić. No, ni on nije uspio zabiti, i njegova lopta je završila na gredi

    Jaoooooo! Kakav promašaj Oršića koji je pogodio gredu! Prvo je pokušao Kramarić, njegova je lopta 'zapela' na gredi, a onda je na odbijenu loptu glavom naletio Oršić. No, ni on nije uspio zabiti, i njegova lopta je završila na gredi

  • 84'

    84'

    Opalio je Vlašić s nekih petnaestak metara nakon što se lijepim lažnjakom riješio svog čuvara. No, lopta odlazi malo pored gola Farskih Otoka

    Opalio je Vlašić s nekih petnaestak metara nakon što se lijepim lažnjakom riješio svog čuvara. No, lopta odlazi malo pored gola Farskih Otoka

  • 83'

    83'

    Još jednom brani Livaković. Glavom je pucao Andreasen, ali Livaković to lako 'skida'

    Još jednom brani Livaković. Glavom je pucao Andreasen, ali Livaković to lako 'skida'

  • 80'

    80'

    Dominik Livaković u Gironi ne brani, ali je u izvrsnoj formi! Sad je još jednom sjajnom reakcijom spasio naš gol nakon što je obranio pokušaj Knudsena

    Dominik Livaković u Gironi ne brani, ali je u izvrsnoj formi! Sad je još jednom sjajnom reakcijom spasio naš gol nakon što je obranio pokušaj Knudsena

  • 77'

    77'

    Toni Fruk je pokušao s tridesetak metara lobom iznenaditi Lamhaugea, ali nije precizan, lopta odlazi malo iznad gola Farskih Otoka

    Toni Fruk je pokušao s tridesetak metara lobom iznenaditi Lamhaugea, ali nije precizan, lopta odlazi malo iznad gola Farskih Otoka

  • 74'

    74'

    Još jedna promjena u našim redovima, izašao je Petar Musa, a u vrhu napada ga je zamijenio Igor Matanović

    Još jedna promjena u našim redovima, izašao je Petar Musa, a u vrhu napada ga je zamijenio Igor Matanović

  • 74'

    74'

    Pucao je Kramarić s nekih 10, 11 metara, ali nije precizan, njegova lopta odlazi malo pored gola

    Pucao je Kramarić s nekih 10, 11 metara, ali nije precizan, njegova lopta odlazi malo pored gola

  • 71'

    71'

    Uz ovacije navijača iz igre izlazi Ivan Perišić, a umjesto njega je na terenu sad Mislav Orišć

    Uz ovacije navijača iz igre izlazi Ivan Perišić, a umjesto njega je na terenu sad Mislav Orišć

vezane vijesti

hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Dalić: Može govoriti tko god što hoće, ali to više neću ponoviti. Znam što me stvorilo trenerom
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Pogledajte kako je Dalić okupio petoricu igrača za fotografiju! Znate li zbog čega je ona posebna?
HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3:1

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3:1

Evo kako mediji iz regije pišu o plasmanu Hrvatske: 'Odoše... Spasili se bruke'

najpopularnije

Još vijesti