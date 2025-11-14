Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 3:1 i potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo!

Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je u predzadnjem kolu kvalifikacija za plasman na SP 2026. godine pobijedila Farske Otoke 3:1 i tako potvrdila plasman na Mundijal

Farski Otoci su poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija, nakon što se lopta odbila od Luke Vuškovića. Već u 23. Hrvatska je uspjela izjednačiti, a za veselje na Rujevici zaslužan je bio strijelac Joško Gvardiol.

Preokret je uslijedio u 57. minuti. Vrlo lijepi gol za 2:1 je postigao Petar Musa, nakon dvije godine povratnik u reprezentaciju. Novi gol uslijedio je u 70. minuti kada je Nikola Vlašić bio strijelac za 3:1 i potvrdu pobjede te plasmana na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska time slavi sedmi odlazak na Svjetska prvenstva u svojoj povijesti. Dalićeva Hrvatska treći put u nizu odlazi na veliku scenu nakon dva veličanstvena uspjeha. Vodio je sadašnji izbornik Hrvatsku do srebra u Rusiji 2018. godine, kada je izgubljena finalna utakmica od Francuske, dok je četiri godine kasnije, na prvenstvu kojeg je organizirao Katar, Hrvatska osvojila broncu nakon pobjede protiv Maroka u ogledu za treće mjesto. Računajući Svjetska i Europska prvenstva iduće godine Hrvatska će igrati 14. put na nekom od velikih natjecanja. Iznimno su energično utakmicu otvorili gosti s Farskih Otoka. Presing su igrali po cijelom terenu, ali kratkog vijeka je bila takva gostujuća igra. Hrvatska je brzo smirila suparnika i premjestila težište na suparničku polovicu. Zgusnuto i vrlo dobro Farski Otoci su se branili u uvodu susreta dok je Hrvatska relativno mlako stiskala suparnika ne imajući pravo rješenje osim samih ubačaja u gostujući šesnaesterac. Najrastrčaniji kod Hrvatske na početku je bio Marco Pašalić koji je nekoliko puta probijao desni bok, dok je prvu šansu Hrvatska imala u 12. minuti, ali je blokiran udarac Petra Sučića.

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT







+84 Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

U 16. minuti dogodio se hladan tuš. Hrvatska je izgubila loptu na sredini terena, ona je došla do Turija koji je relativno mlako pucao s vrha šesnaesterca. No, lopta se odbila od Vuškovića, prevarila hrvatskog golmana Livakovića i završila u mreži za vodstvo Farskih Otoka 1:0. Samo dvije minute kasnije, nakon Modrićevog kornera, Perišić je poslao loptu pred suparnički gol, ali je izjednačenje spriječio Edmundsson. U 21. minuti nova panika pred Livakovićem, a gosti su pogodili okvir gola. No, dosuđeno je zaleđe sa samog starta akcije. Uspjela je Hrvatska vrlo brzo izbrisati zaostatak i u 23. minuti je bilo 1:1. Farski Otoci nisu uspjeli raščistiti situaciju u svom šesnaestercu, a Gvardiol je s desetak metara iskosa pogodio za izjednačenje. Stisnula je tada Hrvatska žešće i konkretnije, a gosti su sve opasnije živjeli pred svojim golom. U 27. minuti je Marco Pašalić sjajno izbacio Modrića koji iskosa ipak nije uspio pogoditi, dok je dvije minute potom bljesnula nova gostujuća kontra. Sam je Sorensen išao na Livakovića, ali je hrvatski golman spriječio novi gol Farskih Otoka. Do kraja prvog dijela Hrvatska je nastavila s napadima, ali nije preokrenula rezultat. Dva je pokušaja iz daljine imao Modrić, u 33. i 38. minuti. Još je nekoliko puta bilo vruće pred gostujućim golmanom Lamhaugeom, ali ostalo je 1:1. U drugom dijelu se nastavila igra iz prvoga. Hrvatska je napadala i tražila drugi pogodak te vodstvo. U 52. minuti je lijepu šansu imao Kramarić, ali je njegov udarac glavom prošao pored vranice. Hrvatska je povela u 57. minuti. Nakon proigravanja Stanišića lijepo je s igračem na leđima prsima loptu primirio Musa i majstorski pogodio bliži kut za 2:1 i slavlje na Rujevici. Smirila je potom Hrvatska s napadima, ali novi gol je uslijedio u 70. minuti. Sjajno je lijevu stranu probio Perišić i potom ubacio još ljepšu loptu pred gostujući gol. Ubačaj je u skoku dočekao Vlašić i spretno pogodio za 3:1. Do kraja se igralo opuštenije s obje strane. Pobjednik je postao poznat, bilo je nekoliko zanimljivih situacija na obje strane, ali rezultat se više nije mijenjao. U samom finišu moglo je biti i 4:1, ali precizni i lijepi Kramarićev udarac završio je na gredi. Na samom kraju ovih kvalifikacija Hrvatskoj još slijedi odlazak u Podgoricu i utakmica kod Crne Gore. Dvoboj je na rasporedu u ponedjeljak od 20.45 sati.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol - Marco Pašalić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić - P. Sučić, Kramarić - Musa FARSKI OTOCI: Lamhauge - Benjaminsen, Faero, Vatnhamar, A. Edmundsson, Davidsen - Fredriksberg, M. Olsen, Turi, Sorensen - J. Edmundsson