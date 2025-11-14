Korak unazad: Poništen posao nadzora gradnje Nacionalne dječje bolnice u Blatu

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku Ministarstva zdravstva o izboru nadzora za izgradnju Nacionalne dječje bolnice u Blatu, uz obrazloženje da postupak nije bio dovoljno transparentan
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o odabiru Ministarstva zdravstva, kojom su tvrtke PDM Savjetovanje i Institut IGH dobile posao nadzora nad radovima na izgradnji Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu. Osim što će morati donijeti novu odluku, Ministarstvo će žaliteljima morati nadoknaditi trošak žalbenog postupka u visini od 21 tisuću eura.
Žalba drugorangiranih
Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva objavilo je krajem kolovoza da su nakon provedene javne nabave posao procijenjene nabavne vrijednosti 4,2 milijuna eura bez PDV-a dobile gore spomenute tvrtke.
Međutim na ovu odluku DKOM-u se žalila zajednica ponuditelja Eptisa Adria, WYG savjetovanje, Mipal konzalting i Structura Consultuing, čija je ponuda bila drugorangirana.
Na tenderu su se vrednovale dvije stavke: ponuđena cijena i reference inženjera u nekoliko kategorija. Ponuda IGH i PDM Savjetovanja, iako skuplja 3,6 milijuna eura s PDV-om, dobila je ukupno 99,68 bodova (19,68 za cijenu i 80 za inženjere). Drugorangirana ponuda iznosila je 3,56 milijuna eura s PDV-om i dobila je 98 bodova (20 za cijenu i 78 za kvalifikacije inženjera).
Eptisa Adria, WYG savjetovanje, Mipal konzalting i Structura Consultuing žalili su se po nekoliko točaka. Među onima koje je DKOM usvojio je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koji, prema mišljenju DKOM-a, nije bio transparentan, odnosno iz njega nije bilo vidljivo i jasno naznačeno, odnosno nedvojbeno razvidno kako je vršena analiza, referenci stručnjaka, odnosno koji dokazi su uzeti u obzir i ocijenjeni prihvatljivima.
Sporna referenca IGH
Drugi žalbeni navod koji je ocijenjen osnovanim bila je referenca IGH nad stručnim nadzorom nad radovima izgradnje Nove luke Zadar - centralne zgrade terminala i parkirališta. Naime žalitelj je sporio to je li IGH izvršio tu uslugu u cijelosti ili ju je djelomično izvršio Civil Engineering Consultancy kao podugovaratelj te je li IGH te istinito naveo razdoblje izvršenja predmetne usluge.
DKOM je u ovom slučaju također dao žalitelju za pravo i odluka o odabiru u konačnici je poništena. Na nju se IGH i PDM Savjetovanje nemaju pravo žaliti, ali mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom.
Posao projektiranja i izgradnje prve faze NDB-a još ranije dobio je konzorcij domaćih tvrtki Kamgrad, ING-GRAD, Radnik i ZDL Arhitekti za iznos od 189,99 milijuna eura bez PDV-a.