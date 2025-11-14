Optužnica protiv SDP-ovke Antolić Vupore zbog subvencijske prevare

Iako Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u svojoj objavi ne navodi o kome je riječ neslužbeno se doznaje, a tako prenose i lokalni mediji, da se radi upravo o toj 57-godišnjoj SDP-ovoj zastupnici. Što se tiče same optužnice Antolić Vupora se, između ostalog, tereti za subvencijsku prijevaru .

Osim protiv nje optužnica je podnijeta i protiv ustanove koju je Antolić Vupora vodila kao privremena ravnateljica u tom periodu.

Optužnicom se prvookrivljena 57-godišnjakinja tereti da je kao privremena ravnateljica ustanove u vremenu od 27. studenog 2015. do 31. listopada 2016., u mjestima u Varaždinskoj županiji, u cilju stjecanja državne potpore velikih razmjera za ustanovu, neistinito predočivši da traži namjenska kreditna sredstva za dogradnju zgrade u vlasništvu ustanove, iako je ista bila u njezinom vlasništvu, ostvarila kreditna sredstva u iznosu od 99.000 eura sa subvencioniranom kamatom u iznosu od 13.755 eura, koja potom nije koristila u svrhu dogradnje, već za druge potrebe ustanove i za osobnu korist, navodi se u optužnici

U optužnici protiv drugookrivljene ustanove se navodi da je opisanim postupanjem prvookrivljenice nenamjenski utrošila sredstva državne potpore u iznosu od 99.000 eura te si pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu subvencionirane kamate od najmanje 13.755 eura.

Antolić Vupora se tereti i da u vremenu od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018., kao privremena ravnateljica drugookrivljene ustanove, nije vodila poslovne knjige koje je po zakonu obvezna voditi. U optužnici stoji da su poslovne knjige vođene na način da je otežana preglednost poslovanja, čime je i drugookrivljena ustanova povrijedila dužnost urednog vođenja poslovnih knjiga.

Inače, Antolić Vupora je u veljači ove godine bila u pritvoru zbog još jednog slučaja. Naime, USKOK ju u tom slučaju tereti da je počinila kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti odnosno da si je nezakonito sredila dozvole za obnovu kuće u Varaždinu.