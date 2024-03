Benčić: Izbori su dobra vijest, imamo priliku srušiti HDZ

"To je bio i zahtjev 12.000 građana koji su se okupili na Markovom trgu i okolnim ulicama, kao i cjelokupne progresivne opozicije, od centra na lijevo", rekla je Benčić medijima nakon što je premijer Andrej Plenković danas najavio da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament.

"Sada je ipak došlo do toga da idemo na izbore. I to je dobra vijest. Dobra vijest je da imamo veliku priliku srušiti HDZ. Dobra je vijest i za sve građane koji se opiru takvom načinu funkcioniranja i krađi, nepotizmu i korupciji da sada imamo priliku to promijeniti", rekla je.

"Što se nas tiče, mi smo za izbore spremni i još od lipnja prošle godine kalkuliramo da će izbori biti u travnju taj nam datum sigurno nije došao kao iznenađenje", dodala je.

Benčić: Plenković je shvatio da vrijeme više ne radi za njega

Benčić je ocijenila da je tajming takav da je "Plenković shvatio da vrijeme više ne radi za njega".

"Što vrijeme dalje odmiče, i što se broj korupcijskih afera povećava, zapravo su njegove šanse na izborima manje i sada hvata 'zadnji vlak' misleći da će mu povećanje plaća koje su ljudi dobili donijeti neke glasove, nužno potrebne. Međutim, neka se na zavarava, on ljudima nije zapravo povećao plaće, plaće su samo došle na razinu koju im je inflacija bila oduzela, tako da taj efekt sigurno neće biti efekt koji on očekuje niti će biti efekt snažniji od sentimenta koji se zaista osjeća na ulicama, među ljudima, a taj je da je - zaista dosta", ustvrdila je čelnica Možemo.

Više si, kaže, ne možemo dozvoliti da imamo vlade koje na ovoj razini pljačkaju građane i hrvatske resurse i onemogućuju da Hrvatska ima normalan razvoj kao normalna EU država, i guraju nas u smjeru Mađarske i Srbije. "To sad imamo priliku promijeniti", dodala je.

Na pitanje o stanju u HDZ-u odgovorila je protupitanjem: Pa kako vode državu? "Unutra je kontinuirana klanovska borba. Oduvijek je tako jer oni i nisu politička stranka nego interesna grupa da bi tretirala Hrvatsku kao plijen i oko toga plijena se bore. Posljedica toga je situacija s Turudićem, afere.. i borba tko će uzeti više", ustvrdila je.

Komentirajući to što će ministrica Obuljen Koržinek biti koordinatorica izrade programa u HDZ-u, Benčić je rekla da je čudi da netko tek sada ide izrađivati izborni program, dva mjeseca prije izbora.

"Drugo, treba uvidjeti da je ona Plenkoviću desna ruka i nije stavljena kao nositeljica niti jedne liste, jer su svjesni da bi moglo doći do pokretanja postupka protiv nje i eventualno uhićenja", ustvrdila je Benčić.

Na pitanje tko će se iz Možemo suprotstaviti Andreju Plenkoviću u 1. izbornoj jedinici, odgovorila je da će imati predizbore u stranci te potom donijeti konačne rasporede lista. Sramotnim je ocijenila da su u HDZ-u svi nositelji lista muškraci te dodala da kod njih to neće biti slučaj.