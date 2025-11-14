Kod Zagrebačkog velesajma napadnute dvije mlađe osobe, evo što kaže policija

Kod Velesajma, gdje se ovih dana održava Interliber, zabilježen je novi fizički napad
Danas oko 16.45 sati zagrebačka policija zaprimila je dojavu o napadu na dvije mlađe osobe, potvrdili su iz policije za tportal. U napadu je sudjelovalo više mladih osoba, a jedna se nalazi u službenim prostorijama policije.
'Djeca su dobro, hvala Bogu. Vjerujemo da se sad vraćamo doma, ali što se tiče psihičkog stanja djece - naravno da su uplašena, prepadnuta i nisu očekivali tako nešto. Jednostavno su ih zaskočili - to se dogodilo doslovno u pet sekundi', kaže za HRT svjedokinja napada koja je bila u pratnji djece koja su došla iz Zadra.
Interliber nesmetano ide prema planu
Zagrebački velesajam i Interliber imaju organiziranu sigurnosnu službu, a svi programi teku nesmetano, javili su za Zagrebačkog velesajma dodavši kako se na samom sajmu sve odvija mirno, sigurno i bez ikakvih incidenata.
Također, ističu, Zagrebački velesajam za sve sajamske projekte, pa tako i za Interliber, kontinuirano surađuje s nadležnom policijskom postajom, u cilju osiguravanja visoke razine sigurnosti posjetitelja i izlagača.
Na Interliberu je sve mirno te da sajam nesmetano nastavlja svoje programske aktivnosti prema planu.
Do ovog incidenta došlo je dva dana nakon što su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu mlađi pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys napali splitske srednjoškolce koji su u Zagreb došli na Interliber. U toj su tučnjavi ozlijeđena trojica maloljetnika.
Županijski sud u Zagrebu odredio je trojici napadača na splitske učenike nadziranje njihova kretanja i zabranu napuštanja kuće, a pratit će ih preko nanogice.