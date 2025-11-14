Kod Zagrebačkog velesajma napadnute dvije mlađe osobe, evo što kaže policija

Danas oko 16.45 sati zagrebačka policija zaprimila je dojavu o napadu na dvije mlađe osobe, potvrdili su iz policije za tportal. U napadu je sudjelovalo više mladih osoba, a jedna se nalazi u službenim prostorijama policije.

'Djeca su dobro, hvala Bogu. Vjerujemo da se sad vraćamo doma, ali što se tiče psihičkog stanja djece - naravno da su uplašena, prepadnuta i nisu očekivali tako nešto. Jednostavno su ih zaskočili - to se dogodilo doslovno u pet sekundi', kaže za HRT svjedokinja napada koja je bila u pratnji djece koja su došla iz Zadra.