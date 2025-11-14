Milanović se sastao s Orbanom

Na sastanku s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, predsjednik Milanović ponovio je svoj stav kako je potrebno poduzeti maksimalne diplomatske napore za uspostavu mira i sigurnosti u Europi, s čime se složio i mađarski premijer.

Nakon sastanka na X-u se oglasio i mađarski premijer.

'Produktivan sastanak u Budimpešti s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Dijelimo predanost traženju mira u Europi', napisao je Orban.