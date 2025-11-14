Milanović se sastao s Orbanom

Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji boravi u dvodnevnom službenom posjetu Mađarskoj, sastao se večeras u Budimpešti i s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, priopićili su iz Ureda predsjednika RH
Na sastanku s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, predsjednik Milanović ponovio je svoj stav kako je potrebno poduzeti maksimalne diplomatske napore za uspostavu mira i sigurnosti u Europi, s čime se složio i mađarski premijer.
Nakon sastanka na X-u se oglasio i mađarski premijer.
'Produktivan sastanak u Budimpešti s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Dijelimo predanost traženju mira u Europi', napisao je Orban.
Predsjednik Milanović u Mađarskoj boravi na poziv mađarskog predsjednika Tamása Sulyoka s kojom se sastao i razgovarao ranije tijekom dana.
Sastankom s premijerom Orbánom predsjednik Milanović završio je prvi dan službenog posjeta Mađarskoj, a sutra u Pečuhu, zajedno s mađarskim predsjednikom, sudjelovat će na svečanom obilježavanju Dana Hrvata u Mađarskoj i ujedno 30. obljetnice osnivanja Hrvatske državne samouprave i 35. obljetnice djelovanja Saveza Hrvata u Mađarskoj.
Istoga dana, predsjednici Milanović i Sulyok posjetit će općine Bilje i Kopačevo u Osječko-baranjskoj županiji gdje će se sastati s predstavnicima mađarske nacionalne manjine u Hrvatskoj.