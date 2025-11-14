Evo kako mediji iz regije pišu o plasmanu Hrvatske: 'Odoše... Spasili se bruke'

'Susjedi odoše na Svjetsko prvenstvo: Hrvati pokazali kako se igra na svom terenu i osigurali Mundijali', piše Telegraf iz Srbije, a Blic donosi naslov: 'Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo, i to direktno! Spasili se bruke usred Rijeke'

Kurir podsjeća da je Hrvatska od neovisnosti propustila samo jedno Svjetsko prvenstvo - 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.