Evo kako mediji iz regije pišu o plasmanu Hrvatske: 'Odoše... Spasili se bruke'

Hrvatska je pobjedom protiv Farskih otoka (3:1) izborila plasman na Svjetsko prvenstvo dogodine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
'Susjedi odoše na Svjetsko prvenstvo: Hrvati pokazali kako se igra na svom terenu i osigurali Mundijali', piše Telegraf iz Srbije, a Blic donosi naslov: 'Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo, i to direktno! Spasili se bruke usred Rijeke'
Kurir podsjeća da je Hrvatska od neovisnosti propustila samo jedno Svjetsko prvenstvo - 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.
'Hrvatska se četvrti put zaredom plasirala na Svjetsko prvenstvo u nogometu', piše bosanskohercegovački Klix.
'Ono što se očekivalo, to se i dogodilo. Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo', piše SportSport.ba.
Hrvatska će suparnike na Svjetskom prvenstvu saznati na ždrijebu 5. prosinca.