HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3:1

Evo kako mediji iz regije pišu o plasmanu Hrvatske: 'Odoše... Spasili se bruke'

A.H.

14.11.2025 u 23:13

Hrvatska slavi plasman na Svjetsko prvenstvo
Hrvatska slavi plasman na Svjetsko prvenstvo Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatska je pobjedom protiv Farskih otoka (3:1) izborila plasman na Svjetsko prvenstvo dogodine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

'Susjedi odoše na Svjetsko prvenstvo: Hrvati pokazali kako se igra na svom terenu i osigurali Mundijali', piše Telegraf iz Srbije, a Blic donosi naslov: 'Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo, i to direktno! Spasili se bruke usred Rijeke'

Kurir podsjeća da je Hrvatska od neovisnosti propustila samo jedno Svjetsko prvenstvo - 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025.
Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

'Hrvatska se četvrti put zaredom plasirala na Svjetsko prvenstvo u nogometu', piše bosanskohercegovački Klix.

'Ono što se očekivalo, to se i dogodilo. Hrvatska ide na Svjetsko prvenstvo', piše SportSport.ba.

Hrvatska će suparnike na Svjetskom prvenstvu saznati na ždrijebu 5. prosinca.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Dalić: Može govoriti tko god što hoće, ali to više neću ponoviti. Znam što me stvorilo trenerom
Pogledajte kako je Dalić okupio petoricu igrača za fotografiju! Znate li zbog čega je ona posebna?
