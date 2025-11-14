Mrak Taritaš kritizira prijedlog novog zakona: 'Građani neće moći ništa'

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš upozorila je da je HDZ-ov Zakon o prostornom uređenju 'zakon opasnih namjera' jer će se investitor o gradnji izravno dogovarati s premijerom ili ministrom, suprotno Ustavu koji kaže da o prostornim planovima odlučuje lokalna samouprava.
„Prijedlog zakona o prostornom uređenju je paket omotan šarenim papirom, ima lijepu mašnu, a kada ga otvorite, eksplodira vam direktno u lice. To je zakon opasnih namjera”, rekla je Mrak Taritaš u petak na konferenciji za novinare u Saboru.
U Hrvatskoj je sustav prostornog planiranja postavljen na način da građani imaju mogućnost odlučivati preko predstavničkih tijela što će biti u prostornom planu, mogu vidjeti što će biti izgrađeno, no, ovim Zakonom cijeli sustav prostornog planiranja je uništen i narušen, poručila je. U njemu se, dodala je, navodi cijeli niz floskula poput „dinamičnog planiranja”, a to, kako je pojasnila, znači da će se izraditi urbanistički projekt i doći će investitor s novcima i željom da gradi svoju zgradu.
„Suprotno članku 135. Ustava koji kaže da je prostorno planiranje na razini jedinica lokalne samouprave, investitor će doći ili premijeru Andreju Plenkoviću ili ministru Branku Bačiću dogovoriti se i reći – imam novaca i komunalno ću opremiti, i gradit će. A građani neće moći napraviti apsolutno ništa, osim žaliti se i puniti medije”, upozorila je.
Uništava se sustav koji smo gradili godinama
Rekla je i da je ključna riječ u zakonu - priuštivo stanovanje - što znači da će investitor koji dođe i kaže da će graditi zgradu za priuštivo stanovanje, pod tom floskulom moći graditi zgradu na poljoprivrednom i šumskom zemljištu ili u zoni javne namjene.
I ponovno će se preskočiti općine i gradovi, doći će se ponovno Plenkoviću ili Bačiću ili nekome tko će ih naslijediti i dogovoriti se. HDZ tako zamišlja upravlja prostorom, ocijenila je Mrak Taritaš. Dodala je da građani koji su kupili nekretninu, misleći da će tamo biti dječji vrtić ili škola, to mogu zaboraviti "jer to daje ovaj Zakon".
„Ovaj Zakon uništava sustav prostornog planiranja koji smo gradili godinama, i govori o tome da dogovori idu 'jedan na jedan', a Hrvatska postaje 'El Dorado' za investitore koji će moći raditi što i kada budu htjeli. Sve godine borbe za sustav prostornog planiranja postaju' šala mala', upozorila je.
Kako je ustvrdila, država svoj posao ne radi jer je trebala donijeti državni prostorni plan, Sabor je trebao donijeti uvjete i kriterije za gradnju. Napomenula je da u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina nije napravljen ni jedan jedini novi prostorni plan, i to je učinjeno namjerno.
„Ovo je borba za prostor, borba za prostor za buduće generacije i borba da o prostornim planovima odlučuju građani, njih se ne smije varati, a ovim ih se zakonom vara”, zaključila je Mrak Taritaš.