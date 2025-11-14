Mrak Taritaš kritizira prijedlog novog zakona: 'Građani neće moći ništa'

„Prijedlog zakona o prostornom uređenju je paket omotan šarenim papirom, ima lijepu mašnu, a kada ga otvorite, eksplodira vam direktno u lice. To je zakon opasnih namjera”, rekla je Mrak Taritaš u petak na konferenciji za novinare u Saboru.

U Hrvatskoj je sustav prostornog planiranja postavljen na način da građani imaju mogućnost odlučivati preko predstavničkih tijela što će biti u prostornom planu, mogu vidjeti što će biti izgrađeno, no, ovim Zakonom cijeli sustav prostornog planiranja je uništen i narušen, poručila je. U njemu se, dodala je, navodi cijeli niz floskula poput „dinamičnog planiranja”, a to, kako je pojasnila, znači da će se izraditi urbanistički projekt i doći će investitor s novcima i željom da gradi svoju zgradu.

„Suprotno članku 135. Ustava koji kaže da je prostorno planiranje na razini jedinica lokalne samouprave, investitor će doći ili premijeru Andreju Plenkoviću ili ministru Branku Bačiću dogovoriti se i reći – imam novaca i komunalno ću opremiti, i gradit će. A građani neće moći napraviti apsolutno ništa, osim žaliti se i puniti medije”, upozorila je.