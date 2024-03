Grbin: Tajming parlamentarnih izbora pokazuje da se HDZ uplašio građana

"Tajming pokazuje da su se u HDZ-u uplašili građana i da su shvatili poruku da se izbori moraju dogoditi, da građani to traže, da su bijesni i da očekuju promjene. I do njih će doći", rekao je Grbin na konferenciji za medije.

Naveo je da su prije 15-ak dana građani rekli "dosta je, odmah na izbore", nakon čega se o tome raspravljalo u Saboru, ali su se "HDZ-ovci grčevito rukama i nogama borili za to da se ne ode na izbore".

"A evo danas smo napokon saznali - na izbore ćemo prije europskih. Pritom Plenković niti danas nije bio u stanju jasno odgovoriti na pitanje kada će biti raspuštanje Sabora, ali to je na njegovu dušu", istaknuo je Grbin.

Ono što je bitno, dodao je, da je prosvjed kojeg su organizirali donio prvi korak - da se na izbore ide što prije.

"Drugi korak mogu donijeti samo građani, a to je - dosta je korupcije, laži, raznih Turudića, nesposobnosti, dosta je HDZ-a. To je jedino što Hrvatsku može spasiti. Ova zemlja zaslužuje bolje i to će dobiti nakon izbora. Hrvatska će krenuti u pravom smjeru", poručio je Grbin.

Komentirajući nositelje lista HDZ-a, Grbin je rekao da je Plenković "pobrojao 11 muževa HDZ-a od kojih su neki poznati po tučama u noćnim klubovima koji će biti nositelji lista i koordinatori".