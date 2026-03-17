Stigli rezultati istrage: Izrael je pogodio UN-ovu bazu u Libanonu

Preliminarni nalazi interne istrage Ujedinjenih naroda upućuju na to da je izraelska tenkovska paljba 6. ožujka pogodila položaj mirovnih snaga UN-a u južnom Libanonu, pri čemu su ranjeni pripadnici kontingenta iz Gane, naveo je zapadni vojni izvor
Riječ je o misiji UNIFIL, koja nadzire stanje na razgraničenju između Izraela i Libanona, području u središtu sukoba između izraelskih snaga i boraca Hezbollaha.
Prema istom izvoru, tri projektila pogodila su bazu u al-Qawzahu, a analiza upućuje da je riječ o izravnim pogocima iz glavnog topa izraelskog tenka, korištenjem streljiva kalibra 120 milimetara.
UNIFIL je ranije potvrdio da su mirovnjaci ranjeni tijekom intenzivne paljbe, ali tada nije naveo odgovornu stranu. Istraga još nije završena.
Glasnogovornica misije Kandice Ardiel izjavila je da će konačni nalazi biti podijeljeni s uključenim stranama nakon dovršetka postupka.
UN ističe da su sve strane obvezne osigurati sigurnost mirovnih snaga te upozorava da bi namjerni napadi na njih predstavljali ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.
Izraelska vojska zasad nije komentirala navode.
UNIFIL je u nedjelju izvijestio i o dodatnim incidentima, u kojima su mirovnjaci bili pod vatrom na tri odvojene lokacije, vjerojatno od strane ne-državnih oružanih skupina, pri čemu nije bilo ozlijeđenih.
Ovi događaji dodatno naglašavaju rizike za mirovne snage u trenutku kada se razmatra širenje izraelskih kopnenih operacija u Libanonu.