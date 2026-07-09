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Kod Pakistana pao teretni zrakoplov: Nastavlja se potraga za pet članova posade

Bi. S.

09.07.2026 u 21:01

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Pakistan Navy / Xinhua News / Profimedia
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Pakistanski timovi mornarice za traganje i spašavanje u četvrtak su se borili s uzburkanim morem dok je u drugi dan ušla potraga za pet članova posade nestalih nakon što se njihov teretni zrakoplov srušio u Arapsko more, izvijestili su dužnosnici

Ostaci zrakoplova pronađeni su u srijedu, no nije bilo tragova nestalim članovima posade, piše AP.

Zrakoplov, kojim je upravljao privatni prijevoznik K2 Airways, prijavio je kvar navigacijskog sustava prije nego što je kasno u utorak izgubio radijsku i radarsku vezu, prema podacima Pakistanske uprave za zračne luke. Brodovi i zrakoplovi nastavili su pretraživati ​​vode gotovo 300 kilometara jugozapadno od Karačija, gdje je zrakoplov nestao s radara tijekom približavanja najvećem pakistanskom gradu iz Sharjaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

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Uzrok nesreće i dalje je predmet istrage. Glavni trup zrakoplova i pet članova posade i dalje se vode kao nestali, izjavila su za agenciju Associated Press dva dužnosnika upoznata sa situacijom, pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni davati službene izjave medijima. Dodali su da je potraga ponovno otežana zbog uzburkanog mora.

Pakistanska uprava za zračne luke objavila je u srijedu da su mornarički brodovi i Pakistanska agencija za pomorsku sigurnost locirali i izvukli ostatke zrakoplova oko 12 sati nakon njegova nestanka. Ostaci su pronađeni oko 100 kilometara od Ormare, obalnog grada na pakistanskoj jugozapadnoj obali Makran, u pokrajini Balochistan.

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