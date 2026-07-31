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Trump o Patriotima za Ukrajinu: 'Nismo dali svoj pristanak'

Bi. S. / Hina

31.07.2026 u 20:28

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da Sjedinjene Države nisu odobrile Ukrajini da proizvodi projektile Patriot te dodao da njegova zemlja 'mora biti vrlo oprezna kad je u pitanju davanje dozvole nekome da ih proizvodi'

'Nismo dali svoj pristanak. O tome raspravljamo', izjavio je Trump u petak tijekom sastanka vlade.

Trump je u četvrtak rekao za Financial Times da 'nije siguran' hoće li dati Kijevu zeleno svjetlo.

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'Predsjednik (Volodimir) Zelenski bi volio imati projektile Patriot i volio bi imati projektile Tomahawk', rekao je američki predsjednik tijekom sastanka vlade otvorenog za novinare u predsjedničkoj ljetnoj rezidenciji Camp David.

'Ovo oružje je nevjerojatno. Moramo biti vrlo oprezni prije nego što nekome dopustimo da ga proizvodi', rekao je Donald Trump.

'Date im ovu tehnologiju, a jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas', upozorio je američki predsjednik.

Tijekom posjeta Washingtonu u utorak, ukrajinski predsjednik rekao je da je s Donaldom Trumpom 'razgovarao o dozvolama za proizvodnju presretača Patriot' na zatvorenom sastanku u Bijeloj kući.

Obrana od balističkih projektila, koje je posebno teško presresti, 'apsolutni je prioritet' za Kijev, u vrijeme kada Rusija pojačava svoje napade na Ukrajinu.

Samo američki sustavi Patriot mogu ih oboriti, ali Ukrajini nedostaju presretačke rakete PAC-3.

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