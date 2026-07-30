Saudijska Arabija povukla znakovit potez: Osnovan vojni savez

Prema priopćenju saudijskog ministarstva obrane, savez okuplja 14 država, među kojima su zaljevske zemlje Kuvajt, Katar i Bahrein te Pakistan, Turska, Egipat i Jordan, a cilj mu je zaštita slobode plovidbe, međunarodnih trgovačkih putova i globalne opskrbe energijom.

Navode da će se ciljevi ostvarivati zajedničkim vojnim operacijama, planiranjem i vježbama te razmjenom obavještajnih podataka.