Najnapredniji ruski lovac srušio se u blizini Moskve: Pilot se katapultirao prije eksplozije

Borbeni zrakoplov pete generacije Su-57 srušio se u okrugu Odintsovo u Moskovskoj oblasti, javljaju ruski mediji. Prema prvim podacima, zrakoplov se srušio tijekom trenažnog leta, a pilot se navodno sigurno katapultirao . Za sad nema informacija o eventualnim žrtvama na tlu.

Ruski kanali na Telegramu prenose izjave očevidaca koji su rekli da je zrakoplov eksplodirao nakon što se pilot katapultirao. Još nije poznato što je uzrok pada zrakoplova.

Kako navodi Kyiv Post, Su-57 najnaprednije je ruski višenamjenski lovac pete generacije. Prvi je let obavio 2010. godine, ali je njegova proizvodnja godinama odgađana. Dizajniran je za misije zračne nadmoći i napade na kopnene i pomorske ciljeve.

Iako Rusija tvrdi da Su-57 ima stealth tehnologiju, naprednu avioniku i sposobnost nošenja širokog spektra precizno navođenog oružja, zapadni analitičari to su više puta doveli u pitanje.

Ruske zračne snage imaju samo oko 30 borbenih zrakoplova Su-57 i rijetko ih koriste u borbama u Ukrajini. Tek je nedavno objavljeno kako je Su-57 viđen u borbi protiv ukrajinskih dronova.

Osim toga, dva je puta potvrđeno (u lipnju 2024. i u travnju 2026.) da su Su-57 pogođeni na tlu, što naglašava ranjivost onoga što bi trebao biti najnapredniji ruski lovac.