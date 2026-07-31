Svinjska kuga prvi put stigla u Finsku: Na istoku pronađena tri mrtva praščića

Kako navodi tamošnja Agencija za hranu, otkriće je nađeno među divljim svinjama te je već uspostavljena zona kontrole kako bi se spriječila daljnja zaraza
Dok Hrvatska već godinama muku muči s afričkom svinjskom kugom ova bolest koja radi probleme svinjogojcima, stočarstvu i gospodarstvu, stigla je i do Finske.
Kako je navela u petak tamošnja Agencija za hranu, preliminarni testovi od dan ranije su potvrdili prisutnost ASK-a u divljim svinjama u mjestu Virolahti, na istoku zemlje.
Naveli su i da je ovo prvi put da je takva bolest detektirana u Finskoj, naglašavajući da će ovaj rezultat provjeriti s referentnim ASK laboratorijem Europske unije u Španjolskoj. Do tada, već su krenuli s mjerama.
'Uspostavljena je zona zaraze oko područja gdje je pronađen rezultat,, a kretanje svinja je ograničeno. Cilj je utvrditi koliko bolest prevladava u veprovima i spriječiti da se bolest proširi po ostatku Finske', poručila je agencija.
Svojem stanovništvu je naglasila da sama bolest nije opasna po ljude. Testiranje na ASK je uslijedilo nakon pronalaska troje uginulih praščića.
'Ostaci triju praščića je otkrio lokalni stanovnik koji ih je dostavio finskoj Agenciji za hranu', ističe se u priopćenju.