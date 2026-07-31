Svinjska kuga prvi put stigla u Finsku: Na istoku pronađena tri mrtva praščića

Dok Hrvatska već godinama muku muči s afričkom svinjskom kugom ova bolest koja radi probleme svinjogojcima, stočarstvu i gospodarstvu, stigla je i do Finske.

Kako je navela u petak tamošnja Agencija za hranu, preliminarni testovi od dan ranije su potvrdili prisutnost ASK-a u divljim svinjama u mjestu Virolahti, na istoku zemlje.

Naveli su i da je ovo prvi put da je takva bolest detektirana u Finskoj, naglašavajući da će ovaj rezultat provjeriti s referentnim ASK laboratorijem Europske unije u Španjolskoj. Do tada, već su krenuli s mjerama.