Hrvatska na udaru toplinskog vala: Pripremite se za prženje ovog vikenda

Vikend ispred nas obilježit će sunčano i vrlo vruće vrijeme u cijeloj zemlji, objavili su iz DHMZ-a

Pred Hrvatskom je razdoblje pretežno sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, uz stabilne ljetne uvjete koji će potrajati tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna. Temperature zraka neće se značajnije mijenjati, pa se očekuju nastavak visokih dnevnih vrijednosti diljem zemlje. Iz DHMZ-a ipak ističu kako u nedjelju postoji mala mogućnost za poneki popodnevni pljusak u unutrašnjosti Dalmacije, dok će se od ponedjeljka lokalni pljuskovi povremeno javljati i u unutrašnjosti Istre te u Gorskoj Hrvatskoj.

Na kopnu će puhati slab vjetar. U nedjelju će u istočnim krajevima biti umjeren jugoistočni vjetar, dok će u ostalim dijelovima unutrašnjosti prolazno zapuhati sjeveroistočnjak. Na Jadranu će tijekom poslijepodneva mjestimice puhati umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju prijepodne, osobito na sjevernom dijelu obale, očekuje se umjerena do jaka bura. S obzirom na vrlo visoke temperature i obilje sunca, građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine i zaštita od UV zračenja. Upaljen meteoalarm