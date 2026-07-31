upaljen meteoalarm

Hrvatska na udaru toplinskog vala: Pripremite se za prženje ovog vikenda

M.Či.

31.07.2026 u 16:34

Vrući vikend je pred nama
Vrući vikend je pred nama Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Vikend ispred nas obilježit će sunčano i vrlo vruće vrijeme u cijeloj zemlji, objavili su iz DHMZ-a

Pred Hrvatskom je razdoblje pretežno sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, uz stabilne ljetne uvjete koji će potrajati tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna. Temperature zraka neće se značajnije mijenjati, pa se očekuju nastavak visokih dnevnih vrijednosti diljem zemlje.

Iz DHMZ-a ipak ističu kako u nedjelju postoji mala mogućnost za poneki popodnevni pljusak u unutrašnjosti Dalmacije, dok će se od ponedjeljka lokalni pljuskovi povremeno javljati i u unutrašnjosti Istre te u Gorskoj Hrvatskoj.

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Na kopnu će puhati slab vjetar. U nedjelju će u istočnim krajevima biti umjeren jugoistočni vjetar, dok će u ostalim dijelovima unutrašnjosti prolazno zapuhati sjeveroistočnjak.

Na Jadranu će tijekom poslijepodneva mjestimice puhati umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju prijepodne, osobito na sjevernom dijelu obale, očekuje se umjerena do jaka bura.

S obzirom na vrlo visoke temperature i obilje sunca, građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine i zaštita od UV zračenja.

Upaljen meteoalarm

Upozorenje na toplinske valove
Upozorenje na toplinske valove Izvor: DHMZ / Autor: Screenshot/DHMZ

Zbog visokih temperatura, za područje cijele Hrvatske objavljen je meteoalarm.

Tako je za subotu objavljen crveni meteoalarm za zagrebačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog toplinskog vala i temperatura koje će prelaziti 35 °C.

Ni u ostatku Hrvatske neće biti puno hladnije, pa je za njih objavljen narančasti meteoalarm.

Isto upozorenje stoji i za nedjelju, uz napomenu da obalu i otoke očekuju izuzetno vruće noći s temperaturama koje se neće spustiti ispod 24 °C.

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upaljen meteoalarm

upaljen meteoalarm

Hrvatska na udaru toplinskog vala: Pripremite se za prženje ovog vikenda
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