59. kolo

Eurojackpot ide u Španjolsku: Dvoje Hrvata bogatije za 53.500 eura

M.Da.

24.07.2026 u 21:52

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatska lutrija
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

U 59. kolu igre Eurojackpot u Španjolskoj je pogođen glavni dobitak 5+2, a u Hrvatskoj su pogođena dva dobitka 5

U 59. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 4, 6, 8, 17, 22 – 7, 10, koji su nekome iz Španjolske donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 71.262.143,10 eura.

U Hrvatskoj su pogođena dva dobitka 5, svaki vrijedan 53.581,10 eura. Dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima: Hrvatska Lutrija, Trg Đure Szabe 7, Novska i Tisak, Mate Vlašića 55, Poreč.

vezane vijesti

U Novskoj su odigrane tri kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker te je za uplaćenih osam eura osvojeno 53.581,10 eura. Na sretnom prodajnom mjestu u Poreču, odigrane su četiri kombinacije igre Eurojackpot za dva kola te je za uplaćenih 16 eura osvojeno 53.581,10 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 28.07.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

FT: Sve više turista bježi od ljetnih vrućina na sjever Europe. Je li to upozorenje za Hrvatsku?
razgovaraju s kinom i rusijom

razgovaraju s kinom i rusijom

Iran se obrušio na američku aroganciju: 'Ne popuštamo prijetnjama'
zabava za turiste

zabava za turiste

FOTO Pogledajte kako je uklonjen kamion Herculanea iz mora

najpopularnije

Još vijesti