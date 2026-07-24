Eurojackpot ide u Španjolsku: Dvoje Hrvata bogatije za 53.500 eura

U 59. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 4, 6, 8, 17, 22 – 7, 10, koji su nekome iz Španjolske donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 71.262.143,10 eura.

U Hrvatskoj su pogođena dva dobitka 5, svaki vrijedan 53.581,10 eura. Dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima: Hrvatska Lutrija, Trg Đure Szabe 7, Novska i Tisak, Mate Vlašića 55, Poreč.