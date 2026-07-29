bit će pod nadzorom

Maloljetnik slao prijeteće poruke: Optužen za terorizam

M.Či.

29.07.2026 u 17:48

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: EPA / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Nakon pripremnog postupka, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je Vijeću za mladež Županijskog suda u Splitu prijedlog za izricanje sankcija maloljetniku

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je da je, zbog kaznenog djela terorizma iz članka 97. stavak 2. u svezi stavka 1. točka 1., 4. i 6. Kaznenog zakona, podnijelo Vijeću za mladež Županijskog suda u Splitu prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

Kako navode, maloljetnom se počinitelju 'stavlja na teret da je 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko - dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba i oštećenja javnih objekata'.

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Županijsko državno odvjetništvo u Splitu stoga je predložilo da mu se produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite, ali i mjera opreza zabrane pristupa internetu, sukladno relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež.

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