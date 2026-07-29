Maloljetnik slao prijeteće poruke: Optužen za terorizam

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je da je, zbog kaznenog djela terorizma iz članka 97. stavak 2. u svezi stavka 1. točka 1., 4. i 6. Kaznenog zakona, podnijelo Vijeću za mladež Županijskog suda u Splitu prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.

Kako navode, maloljetnom se počinitelju 'stavlja na teret da je 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko - dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija, e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba i oštećenja javnih objekata'.