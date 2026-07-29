Plenković komentirao novog predsjednika Olimpijskog odbora: Niječe da će HDZ utjecati na njega

Nakon što je Josip Vardović u srijedu postao novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), oporba se požalila da će novo vodstvo biti pod utjecajem. Na to je odgovorio predsjednik vlade, Andrej Plenković navodeći da 'nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora'

Kako prenosi HRT, Plenković je dodao i da bi po toj logici prethodni šef HOO-a Mateša bio pod utjecajem SDP-a jer je upravo ta stranka bila na vlasti prije 14 godine kad je Mateša izabran.

'Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu, nije to pozitivna premisa', poručio je Plenković.