epidemiološka situacija

Raste broj oboljelih od gripe, splitski KBC ograničio posjete u svim bolnicama

I.K./Hina

09.01.2026 u 13:53

KBC Split
KBC Split Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL
Bionic
Reading

Klinički bolnički centar (KBC) Split uveo je ograničenja posjeta pacijentima na svim klinikama, zavodima i odjelima zbog pogoršane epidemiološke situacije i porasta broja oboljelih od gripe, izvijestili su u četvrtak iz te zdravstvene ustanove.

Posjeti su dopušteni jednom posjetitelju dnevno, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških mjera, uključujući nošenje zaštitne maske tijekom boravka u bolesničkim sobama. Riječ je o ograničenju, a ne potpunoj zabrani posjeta, pri čemu iznimki po odjelima nema.

vezane vijesti

Iz KBC-a Split navode da je odluka donesena preventivno radi zaštite pacijenata i zdravstvenog osoblja, s obzirom na velik broj oboljelih od gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se smanjio rizik unošenja virusa u bolnicu.

Trenutno je u KBC-u Split hospitalizirano pet pacijenata zbog komplikacija povezanih s gripom, a mjera ograničenja posjeta primjenjivat će se do daljnjega, odnosno dok se epidemiološka situacija ne stabilizira, poručuju iz bolnice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
korišten orešnik

korišten orešnik

Nižu se reakcije na ruski napad: Ovo je eskalacija i upozorenje EU-u i SAD-u
sve se zna

sve se zna

Poznato kako će biti srušen neboder Vjesnika: Bačić otkrio detalje
upozorenje iz europe

upozorenje iz europe

Hrvatska bi mogla postati legitimna meta u budućim sukobima: Jedan objekt je na prvoj crti

najpopularnije

Još vijesti