Raste broj oboljelih od gripe, splitski KBC ograničio posjete u svim bolnicama

Posjeti su dopušteni jednom posjetitelju dnevno, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških mjera , uključujući nošenje zaštitne maske tijekom boravka u bolesničkim sobama. Riječ je o ograničenju, a ne potpunoj zabrani posjeta, pri čemu iznimki po odjelima nema.

Iz KBC-a Split navode da je odluka donesena preventivno radi zaštite pacijenata i zdravstvenog osoblja, s obzirom na velik broj oboljelih od gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se smanjio rizik unošenja virusa u bolnicu.

Trenutno je u KBC-u Split hospitalizirano pet pacijenata zbog komplikacija povezanih s gripom, a mjera ograničenja posjeta primjenjivat će se do daljnjega, odnosno dok se epidemiološka situacija ne stabilizira, poručuju iz bolnice.