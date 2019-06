Split se ovog ljeta pripremio za prometni kaos - pripremite se i vi! Donosimo savjete za to kako najlakše stići u centar ili na otoke

Sedam dana preostalo je do uvođenja nove prometne regulacije u centru Splita, mada datum službeno još uvijek nije fiksiran, a pripremni radovi tek započinju. Nakon gotovo potpuno kišovitog svibnja, što je vrlo neuobičajeno u ovom gradu, u ponedjeljak je napokon zasjalo sunce i to je bio znak Hrvatskim cestama da započnu s radovima, mahom na prometnicama u gradskoj luci. U isto vrijeme dovršavaju se pripreme za početak rada 'mini metroa', jedinog takvog u Hrvatskoj, a sve bi trebalo rezultirati znatno manjim gužvama i prometnim čepovima u središtu grada u špici sezone

Najpopularniji oblik prijevoza s aerodroma su autobusi tvrtke Pleso prijevoz, a i ovdje postoji novost: oni će se na putu prema centru grada zaustavljati u predgrađu Kopilica . Ondje će se, pretpostavlja se, iskrcavati dio putnika koji ne žele u centar grada, no u vrijeme najvećih gužvi to rješenje moglo bi biti korisno i za druge.

Naime, svakih 16 do 20 minute iz Kopilice će kroz željeznički tunel do centra grada prometovati dvije kompozicije vlakova, famozni 'mini metro'. Ako čujete vijesti o nesnosnim gužvama u Splitu, brže i jednostavnije rješenje bit će iskrcati se ondje i ukrcati se u vlak. Njegovo vrijeme vožnje je tek četiri minute, a cijena karte 11 kuna. Ona će idućih sat vremena vrijediti i za prijevoz gradskim autobusima.

Od ovog mjeseca uvedena je i posebna katamaranska linija od zračne luke do Splita te do Brača i Hvara, pa tako i mogućnost da se potpuno izbjegne putovanje cestom i do destinacije stigne morskim putem. Cijena putovanja od aerodroma do gradske luke iznosi stotinjak kuna.