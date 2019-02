Tportal je prvi zavirio u novi splitski aerodrom: Moćno zdanje u lipnju otvara svoja vrata

Novi splitski aerodrom - preciznije, njegov novi terminal četverostruko veći od dosadašnjeg, vrijedan 450 milijuna kuna - svoja vrata otvorit će uoči špice turističke sezone, najvjerojatnije u lipnju. Nesnosne gužve odlaze u povijest. Tportal je prvi zavirio u unutrašnjost moćnog zdanja, trenutno najveću investiciju u Dalmaciji nakon Pelješkog mosta, koja služi i kao dokaz da sistem koncesije ili prodaje ne mora biti uvijek najbolji. Ovaj aerodrom, naime, doslovno gradi sam sebe

Zračna luka Split ima znatno veći profit od svojih konkurenata i lani je on iznosio oko 150 milijuna kuna bruto, što joj je nakon nekoliko godina sjajnog poslovanja omogućilo da sama financira svoju ekspanziju. Uz stari terminal, veličine oko 11 tisuća kvadrata, podignut je novi s oko 36 tisuća četvornih metara, a nakon što on ovog ljeta profunkcionira, i stari će se obnoviti pa će se sve skupa spojiti u kompleks koji će zadovoljavati potrebe za idućih barem deset do petnaest godina. Za ovu investiciju djelomično je uzet kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), no samo kako bi se osigurala dinamika plaćanja izvođačima: vrlo brzo on će biti prijevremeno otplaćen i aerodrom će ponovno postati jedna od rijetkih tvrtki bez kreditnih zaduženja.

'Već godinama sustavno otkupljujemo okolno zemljište i dugoročno pripremamo nove investicije: nakon terminala slijedi temeljita rekonstrukcija uzletno-slijetne staze, zatim proširenje stajanke za zrakoplove, a onda i izgradnja 'rulnice', paralelne staze uz samu pistu', obavještava nas vodič za ovu priliku, pomoćnik direktora Zračne luke Pero Bilas. Od njega doznajemo i zgodan detalj: premda je cijela okolna zona rezervirana za širenje aerodroma, baš nijednu česticu zemljišta nisu otkupili na silu, preko izvlaštenja.