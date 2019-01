Za mračnu rupu u podzemlju Splita mlađi ni ne znaju, a uskoro će postati prvi metro u Hrvatskoj. Evo koji je plan

Dva kilometra dugačak tunel u splitskom podzemlju punih trideset i pet godina bio je mahom prazan i zapušten, iskorišten tek u nikad ostvarenim urbanističkim i razvojnim planovima grada te prilikom dva dnevna prolaska vlaka iz Zagreba. Za mračnu crnu rupu mlađi Splićani gotovo da i ne znaju, dok starije često podsjeća na doba u kojem je grad imao velike ambicije i dugoročne vizije, ali i sposobnost za ostvarenje velikih infrastrukturnih i inženjerskih pothvata. Zahvaljujući tome Split će od ovog ljeta dobiti svoj 'mini metro', prvi u Hrvatskoj, a za koju godinu ovaj grad će biti jedini sa željezničkom vezom do svog tridesetak kilometara udaljenog aerodroma

Dotad je, naime, ona doslovno dijelila grad na dvije polovice. Bučne i smrdljive lokomotive s čađavim vagonima spuštale su se niz Kozjak i potom milile kroz Kaštela, Solin i splitska predgrađa, zatim pored škvera, te usporavale i kroz četvrti Skalice, Sukoišan, Dobri i Manuš napokon izbijale do kolodvora na obali. S lijeve i desne strane nizale su se potleušice te industrijski pogoni i skladišta, potom vitki i moderni neboderi, a na koncu stoljećima stare i trošne zgrade, živahni Pazar i antička Dioklecijanova palača. Pružni prijelazi blokirali su promet i bilo je gotovo nemoguće normalno komunicirati automobilima ili javnim prijevozom, a o pješačkim koridorima da ne govorimo. Danas je to nezamislivo, ali tadašnja splitska djeca igrala su se na tračnicama.

To se, tvrde sugovornici tportala, gotovo dogodilo u vrijeme ministra prometa Siniše Hajdaša Dončića i, paradoksalno, nije se provelo zahvaljujući nevjerojatnom turističkom skoku i nesnosnim ljetnim prometnim gužvama, koje su prošle godine eskalirale. Tada je sazrela spoznaja da u utrobi grada postoji neiskorištena dugačka cijev, pa je uoči sjednice Vlade u svibnju prošle godine reaktivirana također desetljećima stara ideja: željeznički i autobusni kolodvor preselit će iz centra grada u predgrađe Kopilica, a između te dvije točke prometovat će brzi metro. To je tek prvi korak novoproglašenog 'strateškog državnog projekta' koji će vlakom povezati trajektnu i zračnu luku, dva čvorišta s ukupno osam do devet milijuna putnika godišnje, ali i vratiti lokalno stanovništvo na tračnice.

'Trenutno se zaista intenzivno bavimo pripremom i očekujemo dovršetak svih potrebnih studija, no shvatili smo da moramo reagirati hitno doslovno kako bismo preživjeli iduću sezonu. Zato započinjemo s privremenim rješenjem od ovog lipnja', kaže za tportal zamjenik splitskog gradonačelnika Nino Vela.

Kako smo već objavili, u idućih nekoliko mjeseci u Kopilici će se urediti privremeni autobusni kolodvor i parkiralište za stotine turističkih autobusa, pa će putnici do centra grada dolaziti podzemnim vlakovima za samo tri do četiri minute. U roku od dvije godine planira se urediti i otvoriti jednu podzemnu postaju točno na pola trase, na Trgu Hrvatske bratske zajednice, koja je izgrađena i potom zatrpana koncem sedamdesetih, a u roku od pet do šest godina sve bi trebalo biti na svome mjestu: novi veliki kolodvori u Kopilici, metro do gradske luke te pruga protegnuta sve do aerodroma.

Split će se, kažu, vratiti željeznici. Nitko nije mogao zamisliti da će mu za to trebati skoro četiri desetljeća.