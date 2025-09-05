Špijuniraju li Rusi Njemačku dronovima? 'Potreban je bolji zakon...'

Sumnja se da ruski dronovi špijuniraju njemačku infrastrukturu, no Nijemci tvrde da su pripremljeni na sve scenarije te da su uspostavili novu specijaliziranu jedinicu za špijunažu u sabotažu. No, kako piše Euronews, pitanje zaštite i sigurnosti dodatno jer otežala zavrzlama oko donošenja adekvatnog zakonodavnog okvira
Ruski nadzorni dronovi provode izviđačke letove nad istočnom Njemačkom kako bi pratili isporuke oružja Ukrajini pa je tako samo u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno više od 530 nadzora dronom, piše Euronews, pozivajući se na podatke zapadnih obavještajnih službi. 'Ruski akteri redovito šalju svoje izviđačke letjelice', prenose podatke.
S druge strane, glasnogovornik njemačkog Ministarstva obrane za isti izvor potvrđuje da je Bundeswehr odgovoran samo za vlastite lokacije. U suprotnom, odgovornost za sigurnost snosi Ministarstvo unutarnjih poslova i civilni operateri odgovarajuće infrastrukture, primjerice, željezničke pruge ili LNG terminali.
Kada je riječ o obrani vlastitih lokacija, za trupe je presudno načelo proporcionalnosti: rizici ili štete za slučajne prolaznike moraju se izbjeći pod svaku cijenu, osobito ako nije poznato sadrži li dron eksploziv.
Otkuda Rusi na njemačkom tlu?
Euronews piše da se od početka invazije na Ukrajinu 2022., sumnja da Moskva provodi hibridno ratovanje na zapadnom tlu. Samo između 9. i 29. siječnja ukupno šest dronova uočeno je iznad zračne baze Schwesing kod Husuma u Schleswig-Holsteinu. Bespilotne letjelice ponašale su se sumnjivo, lebdeći gotovo nepomično iznad lokacije nekoliko minuta. Unatoč upotrebi ometača signala, dronovi nisu mogli biti odbijeni. Incident se stoga smatra ciljanom špijunažom, a njemački kriminalistički ured tvrdi da bi infrastruktura u njemačkoj zaista mogla biti meta špijunaže i sabotaže.
Potvrđuju da su, u dijalogu s drugim saveznim i državnim sigurnosnim vlastima, pripremljeni na sve moguće scenarije. Štoviše, Euronews piše da je u Odjelu za državnu sigurnost uspostavljena nova specijalizirana jedinica za špijunažu i sabotažu, no o tome još detaljne informacije nisu dostupne.
Bivša koalicijska vlada pod kancelarom Olafom Scholzom planirala je izmijeniti zakon o sigurnosti zračnog prometa kako bi njemačkim oružanim snagama omogućila obaranje ilegalnih i opasnih dronova. Dopuštenje bi se izdavalo ako policija tehnički ne bi bila u mogućnosti odbiti dronove i stoga bi zatražila pomoć. Međutim, izmjena Zakona o sigurnosti zračnog prometa nije usvojena tijekom posljednjeg zakonodavnog razdoblja.
Konstantin von Notz, član Zelenih i predsjednik Parlamentarnog kontrolnog odbora, kritizirao je kašnjenje u donošenju zakona što je to 'dovelo do višemjesečnog zastoja' koje si ne bi smjeli priuštiti.
Sebastian Fiedler, glasnogovornik SPD-a za unutarnju politiku u Bundestagu, naglašava da je Konferencija ministara unutarnjih poslova već jasno dala do znanja da odgovornost za obranu od dronova uvijek mora ostati na civilnim sigurnosnim vlastima.
Nezadovoljstvo zakonom
Međutim, političar Zelenih von Notz razočaran je novim nacrtom zakona savezne vlade o 'vojnoj sigurnosti' predstavljenim krajem kolovoza.
'Nacrt koji je sada predstavljen ne ispunjava ništa od toga. No to je naše jasno očekivanje', rekao je von Notz. Po njegovu mišljenju, planirani novi propisi, poput proširenih ovlasti vojne policije Bundeswehra, neće polučiti željene rezultate. Tvrdi da je potrebna 'temeljna regulacija koja sveobuhvatno i jasno strukturira nadležnosti za obranu od dronova i u vojnom i u civilnom sektoru. Dodaje da je nužno imati jasnu pravnu osnovu za izgradnju odgovarajućih tehničkih kapaciteta, a do toga ovaj zakon ne dovodi.
'Sve u svemu, ovaj nacrt također pokazuje da njemačka vlada još uvijek nije u stanju adekvatno se suprotstaviti ekstremnim prijetnjama koje hibridni napadi predstavljaju za našu demokraciju, naše gospodarstvo i naše građane' zaključio je, prenosi Euronews.