Špijuniraju li Rusi Njemačku dronovima? 'Potreban je bolji zakon...'

Ruski nadzorni dronovi provode izviđačke letove nad istočnom Njemačkom kako bi pratili isporuke oružja Ukrajini pa je tako samo u prva tri mjeseca ove godine zabilježeno više od 530 nadzora dronom, piše Euronews , pozivajući se na podatke zapadnih obavještajnih službi. 'Ruski akteri redovito šalju svoje izviđačke letjelice', prenose podatke.

S druge strane, glasnogovornik njemačkog Ministarstva obrane za isti izvor potvrđuje da je Bundeswehr odgovoran samo za vlastite lokacije. U suprotnom, odgovornost za sigurnost snosi Ministarstvo unutarnjih poslova i civilni operateri odgovarajuće infrastrukture, primjerice, željezničke pruge ili LNG terminali.

Kada je riječ o obrani vlastitih lokacija, za trupe je presudno načelo proporcionalnosti: rizici ili štete za slučajne prolaznike moraju se izbjeći pod svaku cijenu, osobito ako nije poznato sadrži li dron eksploziv.

Otkuda Rusi na njemačkom tlu?

Euronews piše da se od početka invazije na Ukrajinu 2022., sumnja da Moskva provodi hibridno ratovanje na zapadnom tlu. Samo između 9. i 29. siječnja ukupno šest dronova uočeno je iznad zračne baze Schwesing kod Husuma u Schleswig-Holsteinu. Bespilotne letjelice ponašale su se sumnjivo, lebdeći gotovo nepomično iznad lokacije nekoliko minuta. Unatoč upotrebi ometača signala, dronovi nisu mogli biti odbijeni. Incident se stoga smatra ciljanom špijunažom, a njemački kriminalistički ured tvrdi da bi infrastruktura u njemačkoj zaista mogla biti meta špijunaže i sabotaže.

Potvrđuju da su, u dijalogu s drugim saveznim i državnim sigurnosnim vlastima, pripremljeni na sve moguće scenarije. Štoviše, Euronews piše da je u Odjelu za državnu sigurnost uspostavljena nova specijalizirana jedinica za špijunažu i sabotažu, no o tome još detaljne informacije nisu dostupne.