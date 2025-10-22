Trump otkrio zašto se neće sastati s Putinom u Budimpešti. Poznato i što Europa dalje planira

Planirani sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o ratu u Ukrajini stavljen je na čekanje, a Trump je izjavio kako ne želi 'beskoristan sastanak' dok Moskva odbija prekinuti borbe na trenutnoj crti bojišta

Bijela kuća je ranije objavila da 'nema planova za sastanak Trumpa i Putina u skoroj budućnosti', iako je Trump prošlog tjedna izjavio da bi se dvojica čelnika trebala susresti u Budimpešti unutar dva tjedna. Razlike između američkih i ruskih prijedloga za mir postale sve su očitije i dublje, čime su, prema diplomatima, gotovo nestale nade u skorim pregovorima na vrhu, piše BBC. Trump i Putin posljednji su put razgovarali u kolovozu na Aljasci, na žurno sazvanom sastanku koji nije donio nikakav napredak. Odluka da se odgodi novi susret tumači se kao pokušaj Bijele kuće da izbjegne još jedan diplomatski fijasko. 'Čini se da su Rusi tražili previše, a Amerikanci su zaključili da u Budimpešti neće biti dogovora', izjavio je za Reuters jedan visoki europski diplomat. Pripremni sastanak američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji se trebao održati ovaj tjedan, otkazan je nakon što su dvojica dužnosnika obavila, kako je navedeno, 'produktivni' telefonski razgovor. Bijela kuća priopćila je da sastanak uživo 'više nije potreban'.

Trump: 'Neka se rat zamrzne na postojećoj liniji fronta' Trump je u ponedjeljak podržao prijedlog prekida vatre koji zagovaraju Kijev i europski čelnici, a koji predviđa zamrzavanje sukoba na postojećoj liniji fronta. 'Neka ostane kako jest', rekao je. 'Rekao sam – zaustavite se na crti bojišta. Idite kući. Prestanite se boriti, prestanite ubijati ljude.' Kremlj je takvu ideju odmah odbacio. Glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je da se 'ruski stav neće promijeniti' i da je Moskva zainteresirana isključivo za potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz istočnih regija. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dodao je da Rusija želi 'dugoročni, održivi mir', ali da bi zamrzavanje sadašnje crte fronta bilo tek 'privremeno primirje'. 'Potrebno je rješavati korijen uzroka sukoba', rekao je Lavrov, koristeći uobičajeni izraz kojim Moskva opravdava svoje zahtjeve - priznavanje ruske kontrole nad Donbasom i demilitarizaciju Ukrajine - uvjete koje Kijev i Zapad smatraju neprihvatljivima.

Donald Trump i Volodimir Zelenski







+2 Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW

Reakcija Europe Europske države u suradnji s Ukrajinom rade na prijedlogu za okončanje rata koji se sastoji od 12 točaka te koji bi se temeljio na trenutnoj crti bojišta, objavio je u utorak Bloomberg News pozivajući se na izvore upoznate s planom. Prema istim izvorima, mirovno vijeće kojim bi predsjedao američki predsjednik Donald Trump nadziralo bi provedbu dogovora, ako do njega dođe. Europski čelnici u utorak su pozvali Washington da ostane čvrst u zahtjevu za trenutnim prekidom vatre u Ukrajini, pri čemu bi postojeće linije sukoba poslužile kao osnova za buduće pregovore. Moskva, s druge strane, već dugo inzistira da Ukrajina prije svakog prekida vatre pristane na predaju dodatnog teritorija. Sigurnosna jamstva i brži put u EU Prema prijedlogu na kojem se radi, Ukrajina bi dobila sigurnosna jamstva, sredstva za obnovu ratom razorenih područja te ubrzan pristup Europskoj uniji, navodi Bloomberg. Kada i Rusija prihvati prekid vatre te se obje strane obvežu da neće širiti teritorijalne operacije, plan predviđa i povratak svih deportiranih ukrajinskih civila i djece, kao i razmjenu ratnih zarobljenika. U sljedećoj fazi, obje bi strane trebale započeti pregovore o upravljanju okupiranim područjima, ali, prema izvorima Bloomberga, ni Europa ni Ukrajina neće pravno priznati nijedan okupirani teritorij kao ruski.

Zelenski: 'To je tek početak diplomacije' Europski čelnici i Volodimir Zelenski objavili su u utorak zajedničku izjavu u kojoj navode da bi pregovori o završetku rata trebali započeti zamrzavanjem sadašnje crte bojišta te optužili Rusiju da nije 'ozbiljna' po pitanju mira. Zelenski je rekao da su razgovori o crti 'tek početak diplomacije', a da Moskva čini sve kako bi ih izbjegla. Dodao je da je jedina tema koja Rusiju može natjerati da 'obrati pozornost' – isporuka dalekometnog oružja Ukrajini. Trump je o mogućem summitu u Budimpešti telefonom razgovarao s Putinom dan prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom u Bijeloj kući. Prema nekim izvješćima, ti su razgovori bili napeti, a izvori navode da je Trump vršio pritisak na Zelenskog da pristane na predaju velikih dijelova teritorija u regijama Donjeck i Luhansk (Donbas), u sklopu dogovora s Rusijom.

