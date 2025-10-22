JEDNA OSOBA POGINULA

Oluje, vrućina i požari: Ekstremno vrijeme poharalo Australiju i Novi Zeland

L. Š. / Hina

22.10.2025 u 06:09

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: JONO SEARLE
Australija i Novi Zeland suočavaju se s izuzetno jakim vjetrovima i vrućinom. Meteorološke agencije upozoravaju da bi u Sydneyu u srijedu temperatura mogla doseći 39 stupnjeva Celzija, a u Wellingtonu udari vjetra u četvrtak i do 140 kilometara na sat

MetServicea na Novom Zelandu priopćio je da bi udari vjetra mogli doseći 150 kilometara na sat duž istočne obale Južnog otoka i do 140 kilometara na sat oko Wellingtona, glavnog grada, u četvrtak.

Vlasti upozoravaju stanovništvo da ostane u kućama, izbjegava putovanja i pripremi se za moguće nestanke struje i komunikacija. Upozorenja dolaze nakon jakih vjetrova i obilne kiše u utorak, koji su tisuće ljudi ostavili bez struje, a jedna osoba je poginula u parku u Wellingtonu kada je na nju pala grana drveta.

Vrijeme je zabrinjavajuće za vatrogasce koji pokušavaju obuzdati šumske požare u blizini Kaikoure na Južnom otoku i u Hawke's Bayu na Sjevernom otoku, koje su raspirili vjetrovi. Pomoćnik nacionalnog zapovjednika vatrogasne i hitne službe Novog Zelanda Ken Cooper rekao je da je u blizini Kaikoure uništeno 14 zgrada, uključujući pet kuća.

Ceste u tom području ostaju zatvorene i uspostavljeni su centri za evakuaciju. U Australiji, sa Zavoda za meteorologiju upozoravaju da ekstremne vrućine u središnjim regijama mogu biti rekordne te donijeti toplinske valove i povećanu opasnost od požara. Predviđa se da će temperatura u Sydneyu u srijedu dosegnuti 39 stupnjeva Celzija.

