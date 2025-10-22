Oluje, vrućina i požari: Ekstremno vrijeme poharalo Australiju i Novi Zeland

MetServicea na Novom Zelandu priopćio je da bi udari vjetra mogli doseći 150 kilometara na sat duž istočne obale Južnog otoka i do 140 kilometara na sat oko Wellingtona, glavnog grada, u četvrtak.

Vlasti upozoravaju stanovništvo da ostane u kućama, izbjegava putovanja i pripremi se za moguće nestanke struje i komunikacija. Upozorenja dolaze nakon jakih vjetrova i obilne kiše u utorak, koji su tisuće ljudi ostavili bez struje, a jedna osoba je poginula u parku u Wellingtonu kada je na nju pala grana drveta.