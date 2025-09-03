vojna prijetnja

Kina na paradi pokazala novo oružje: Pogledajte kako izgledaju moćne rakete i dronovi

M. Šu.

03.09.2025 u 08:58

Raketa DF-5C
Raketa DF-5C Izvor: Profimedia / Autor: Greg Baker / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Na demonstraciji moći koju je Kina pokazala na velikoj vojnoj paradi, viđeno je i neko novo oružje

Na paradi je tako uočena DF-5C, nova varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng-5, piše BBC.

Vojni analitičar Alexander Neill kaže da ova raketa navodno ima veći domet i da može nositi više bojevih glava - do 12 - na jednoj raketi. Riječ je dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stupnja, svaki sa svojim motorom.

tportal
Izvor: EPA / Autor: ANDRES MARTINEZ CASARES

vezane vijesti

DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja, kaže Neill.

Na paradi je predstavljeno i novo lasersko oružje - LY-1 koje je bilo postavljeno na vrh oklopnog kamiona HZ-155 s osam kotača.

Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo onesposobiti ili izgorjeti elektroniku, ili čak oslijepiti pilote, kaže obrambeni analitičar Alexander Neill.

Lasersko oružje LY-1
Lasersko oružje LY-1 Izvor: Profimedia / Autor: GREG BAKER / AFP / Profimedia

Prikazani su i AJX002 ekstra veliki podvodni dronovi (XLUUV).

Ovi masivni dronovi nalik podmornicama mogu ići do 18 do 20 metara pod vodu i koristiti se za zapovijedanje i kontrolu te izviđačke misije tijekom napada protivničkih flota ili podmornica.

AJX002 podvodni dron
AJX002 podvodni dron Izvor: Profimedia / Autor: Greg Baker / AFP / Profimedia

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZ VENEZUELE

IZ VENEZUELE

Američka vojska ubila 11 ljudi u napadu na brod za koji se sumnja da prevozi drogu
KORIJEN CIKLONE

KORIJEN CIKLONE

Istra živi potop za potopom: Je li Tršćanski zaljev novi Genovski zaljev?
O VOJNOJ PARADI

O VOJNOJ PARADI

Trump optužio Xija da s Putinom i Kimom 'kuje urotu' protiv SAD-a

najpopularnije

Još vijesti