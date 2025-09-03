Kina na paradi pokazala novo oružje: Pogledajte kako izgledaju moćne rakete i dronovi

Na demonstraciji moći koju je Kina pokazala na velikoj vojnoj paradi, viđeno je i neko novo oružje
Na paradi je tako uočena DF-5C, nova varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng-5, piše BBC.
Vojni analitičar Alexander Neill kaže da ova raketa navodno ima veći domet i da može nositi više bojevih glava - do 12 - na jednoj raketi. Riječ je dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stupnja, svaki sa svojim motorom.
DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja, kaže Neill.
Na paradi je predstavljeno i novo lasersko oružje - LY-1 koje je bilo postavljeno na vrh oklopnog kamiona HZ-155 s osam kotača.
Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo onesposobiti ili izgorjeti elektroniku, ili čak oslijepiti pilote, kaže obrambeni analitičar Alexander Neill.
Prikazani su i AJX002 ekstra veliki podvodni dronovi (XLUUV).
Ovi masivni dronovi nalik podmornicama mogu ići do 18 do 20 metara pod vodu i koristiti se za zapovijedanje i kontrolu te izviđačke misije tijekom napada protivničkih flota ili podmornica.