Kina na paradi pokazala novo oružje: Pogledajte kako izgledaju moćne rakete i dronovi

Vojni analitičar Alexander Neill kaže da ova raketa navodno ima veći domet i da može nositi više bojevih glava - do 12 - na jednoj raketi. Riječ je dvostupanjskom nuklearnom projektilu koji koristi tekuće gorivo, što znači da njegovu putanju pokreću dva uzastopna raketna stupnja, svaki sa svojim motorom.

Na paradi je tako uočena DF-5C, nova varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng-5, piše BBC .

DF-5C je baziran na silosima, što znači da se lansira iz objekta iskopanog duboko u zemlju, a namijenjen je kao strateško sredstvo odvraćanja, kaže Neill.

Na paradi je predstavljeno i novo lasersko oružje - LY-1 koje je bilo postavljeno na vrh oklopnog kamiona HZ-155 s osam kotača.

Za ovo lasersko oružje se kaže da je vrlo moćno i da bi moglo onesposobiti ili izgorjeti elektroniku, ili čak oslijepiti pilote, kaže obrambeni analitičar Alexander Neill.