Rusi napali Kijev tijekom noći. Raketni napadi izazvali požare, ima poginulih i ranjenih

Hitne službe upućene su na nekoliko lokacija na koje su pale krhotine uništenog zračnog oružja, no do sada nije prijavljeno da ima žrtava, naveo je Kličko na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije koje su, prema svemu sudeći, dolazile od protuzračne obrane u djelovanju.

Opseg napada, za koji je Kličko rekao da je izveden balističkim projektilima, kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila. U okolici Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posljedica ruskog napada, pri čemu je ozlijeđena starija žena, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu.

Rusija od početka svoje sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine dosljedno napada ukrajinske energetske objekte, tvrdeći da su oni legitimne vojne mete u ratu. Napad u utorak ubio je četiri osobe i ostavio stotine tisuća ljudi bez električne energije, a mnoge i bez vode, u onome što je Kijev opisao kao najnoviji pokušaj Moskve da uništi ukrajinski energetski sustav uoči zime.