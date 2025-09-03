Dok je Putin paradirao, Rusija žestoko napala Ukrajina, Poljska podigla zrakoplove

Napadi su se dogodili dok je ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao vojnoj paradi u Pekingu povodom kraja Drugog svjetskog rata, na kojoj je kineski predsjednik Xi Jinping upozorio da se svijet suočava s izborom između mira i rata.

Sirene su se zbog zračnih napada oglasile diljem Ukrajine, a eksplozije su se čule u devet od 24 regije, od Kijeva do Lavova i Volinja na zapadu, rekli su ukrajinski dužnosnici i mediji.

Zapadni susjed Ukrajine i članica NATO-a Poljska aktivirala je vlastite i savezničke vojne zrakoplove zbog napada u blizini granice, priopćilo je zapovjedništvo oružanih snaga.