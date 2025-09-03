Izraelski dronovi bacali granate blizu mirovnih snaga UN-a u Libanonu

"Ovo je jedan od najozbiljnijih napada na pripadnike i opremu UNIFIL-a od sporazuma o prekidu sukoba prošlog studenog", objavio je UNIFIL u priopćenju u srijedu.

Jedna granata je pala unutar 20 metara, a tri unutar otprilike 100 metara od UN-ovih djelatnika i vozila.

UNIFIL je rekao da je izraelska vojska bila unaprijed obaviještena o tome da će mirovne snage uklanjati blokade na cestama na području jugoistočno od sela Marwahin.