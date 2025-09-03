ozbiljan napad

Izraelski dronovi bacali granate blizu mirovnih snaga UN-a u Libanonu

I.Ba./Hina

03.09.2025 u 11:01

Libanon
Libanon Izvor: EPA / Autor: Stringer
Bionic
Reading

Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) su rekle da su izraelske bespilotne letjelice bacile četiri granate blizu njihovih pripadnika koji su uklanjali blokade na cestama do UN-ovog položaja u utorak ujutro

"Ovo je jedan od najozbiljnijih napada na pripadnike i opremu UNIFIL-a od sporazuma o prekidu sukoba prošlog studenog", objavio je UNIFIL u priopćenju u srijedu.

Jedna granata je pala unutar 20 metara, a tri unutar otprilike 100 metara od UN-ovih djelatnika i vozila.

UNIFIL je rekao da je izraelska vojska bila unaprijed obaviještena o tome da će mirovne snage uklanjati blokade na cestama na području jugoistočno od sela Marwahin.

vezane vijesti

Vijeće sigurnosti UN-a je prošlog tjedna jednoglasno produžilo mirovnu misiju u Libanonu do kraja 2026., nakon čega će započeti sigurno i uredno povlačenje.

UNIFIL, uspostavljen 1978., patrolira južnu granicu Libanona s Izraelom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SPEKTAKL U KINI

SPEKTAKL U KINI

Fotografije s raskošne parade obilaze svijet, no jedna je ipak najupečatljivija
na prvoj crti

na prvoj crti

Kineskom paradom prošetali 'robotski vukovi'; evo što oni sve mogu
nema mira

nema mira

Dok je Putin paradirao, Rusija žestoko napala Ukrajina, Poljska podigla zrakoplove

najpopularnije

Još vijesti