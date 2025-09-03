Rusija će pomoći Kini da prestigne SAD u području nuklearne energije

Sjedinjene Države upravljaju najvećom svjetskom mrežom nuklearnih reaktora, s gotovo 97 gigavata (GW) instaliranog kapaciteta.

Kina se utrkuje u izgradnji desetaka reaktora i imala je 53,2 GW operativnog kapaciteta nuklearnih reaktora u travnju 2024., prema podacima Američke uprave za energetske informacije.

„Kina ima ambiciozne planove za razvoj atomske energije. Zadatak je sustići i nadmašiti Sjedinjene Države po instaliranom kapacitetu, što znači dosegnuti kapacitet veći od 100 gigavata“, rekao je ruskoj državnoj televiziji Aleksej Lihačev, šef Rosatoma.