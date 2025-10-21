Bivša bajkerica i metalka srušila je stakleni strop u Japanu: Tko je premijerka Sanae Takaichi

Nakon desetljeća vladavine muških premijera, na čelo vlade u Japanu izabrana je prva žena u povijesti - Sanae Takaichi. Japanska 'željezna lady' ima zanimljivu biografiju

Veći dio svog života Sanae Takaichi je voljela i još uvijek voli heavy metal glazbu. Od studentskih dana, u kojima je svirala bubnjeve u bendu, ova 64‑godišnja političarka ostala je obožavateljica grupa poput Black Sabbatha i Iron Maidena. Japanski mediji pišu da je nekad toliko silovito svirala da je nosila četiri para rezervnih palica u slučaju da puknu, piše CNN. No, za razliku od većine metalaca koji s godinama 'omekšaju', nova japanska premijerka i dalje je entuzijastična obožavateljica. Kod kuće tako ima električni bubanj i udara po njemu kad god je pod stresom i to obično, kako kaže, zbog supruga. 'Sviram kad on zaspi', našalila se nedavno u razgovoru s japanskim youtuberom.

Ista energija koja odaje ljubav prema headbangingu obilježila je i njezin uporan, iako nekonvencionalan, politički uspon. Ova čvrsta konzervativka i dugogodišnja zastupnica pobijedila je na izborima za čelnicu vladajuće Liberalno‑demokratske stranke (LDP) 4. listopada, nakon trećeg pokušaja, i postala prva žena koja je osvojila tu poziciju. U utorak je ponovno ispisala povijest kada ju je japanski parlament izabrao za prvu premijerku u povijesti.

'Japanska Thatcher' Takaichi odavno zagovara konzervativne politike, utemeljene na nacionalističkim i tradicionalističkim vrijednostima. Njezina pobjeda, što je veliko iznenađenje u japanskom društvu, u kojem i dalje prevladava patrijarhat, signal je razočaranim biračima LDP‑a da tradicionalni konzervativizam još živi. Osim toga, istaknuta je članica ultranacionalističke lobističke skupine Nippon Kaigi, zagovara domoljubni odgoj i obrazovanje te podržava izmjenu japanskog pacifističkog ustava, posebno članka 9., koji zabranjuje rat i ratne snage. Za razliku od mnogih svojih muških kolega, Takaichi ne dolazi iz političke dinastije. Rođena je u prefekturi Nara, otac joj je radio u automobilskoj industriji, a majka bila policajka. Prije nego što je ušla u politiku, stažirala je u uredu američke kongresnice iz Demokratske stranke i radila kao TV komentatorica – 'u minici, na motociklu i živahnog, nekonvencionalnog stila, koji je oštro odudarao od tipičnih starijih muških komentatora', rekao je za CNN profesor Hajime Kidera s tokijskog Sveučilišta Meiji. Zbog politike se odrekla motora Takaichi je bila i strastvena bajkerica te je vozila svoj omiljeni Kawasaki Z400GP. Motocikla se odrekla 1993., kad je u 32. godini prvi put postala zastupnica i to navodno da bi izbjegla eventualne nesreće koje bi joj mogle poremetiti posao. Političku je karijeru započela kao neovisna zastupnica u parlamentu. U to je vrijeme upoznala Yukitoshija Araija, a on joj frizira kosu već tri desetljeća. Arai se prisjeća da je Takaichi od početka govorila da želi biti poput Margaret Thatcher. Kada je čuo da je postala liderica LDP‑a, rekao je: 'Bio sam toliko sretan da sam se naježio.' Nakon ranih neuspjeha, prisjeća se Arai, Takaichi je 1996. godine postala članica LDP-a i, kako bi simbolično obilježila svojevrsni novi početak, odlučila je skratiti kosu. Tako je nastao prepoznatljivi Sanae‑cut: ravna, kratka i praktična frizura za zaposlenu političarku. Od tada je devet puta birana u parlament. Obnašala je više ministarskih dužnosti – od područja rodne ravnopravnosti i demografije do ekonomskih pitanja – a bila je i predsjednica istraživačkog vijeća LDP‑a. Nedavno je bila i ministrica za ekonomsku sigurnost u vladi Fumija Kishide.

Nekonvencionalna svadba Takaichi se udala 2004., kada je imala 43, a njezin suprug 52 godine. U nedavnom intervjuu priznala je da je pristala udati se za kolegu zastupnika LDP-a iako nijednom nisu izašli na spoj. Zaprosio ju je u telefonskom razgovoru i rekao joj da ju je 'već neko vrijeme promatrao'. Njegova smjelost i njezina nepromišljenost nekima bi mogle biti šokantne. Ali njezin muž bio je ulov, rekla je Takaichi. Naime on je obučeni kuhar. 'Rekao mi je da s njim nikad neću gladovati jer je kuhar. Pa sam jednostavno prihvatila', rekla je smijući se, dodavši da nije baš vješta u kuhinji.

Pred premijerkom su brojni izazovi Japanski gospodarski i demografski problemi bit će njezini najveći izazovi. Pad nataliteta problem je koji znači da će u zemlji biti sve manje radne snage koja može uzdržavati starije stanovništvo, a inflacija i slaba valuta dodatno opterećuju kućanstva. Nedugo nakon što je izabrana jen je dotaknuo novi minimum zbog očekivanja velikog državnog stimulansa. Takaichi je stoga najavila program masovne potrošnje i kontrole inflacije pod nazivom 'Sanaenomy', po uzoru na 'Abenomiku' njezina mentora, bivšeg premijera Shinzoa Abea. No analitičari upozoravaju da bi takva politika mogla još oslabiti jen i povećati zabrinutost zbog javnog duga. Odnosi sa SAD-om također bi mogli biti izazovni, osobito zbog ulaganja Japana u Ameriku u visini od 550 milijardi dolara, dogovorenog u rujnu, za što Takaichi kaže da bi to mogla revidirati. Ulaganja su usmjerena u poluvodiče, energiju, farmaceutiku i brodogradnju, a Japan će kupiti i američke poljoprivredne proizvode u vrijednosti osam milijardi dolara godišnje. Zauzvrat je SAD smanjio carine na japansku robu, uključujući automobile, na osnovnu razinu od 15 posto. Prvi službeni test odnosa s Washingtonom mogao bi je vrlo brzo dočekati jer se očekuje da bi se mogla sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom već nekoliko dana nakon preuzimanja dužnosti. Analitičari predviđaju da će, kao politička nasljednica Abea, slijediti njegovu diplomaciju i ojačati obrambeni proračun, što će Washington vjerojatno pozdraviti.

