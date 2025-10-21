Trenutna situacija na bojištu: Ukrajinci uništavaju tenkove, ali ruska pješadija zavlači im se iza leđa

Ruske snage posljednjih su dana rasporedile velike rezervne postrojbe i započele novi napad na Pokrovsk, jedno od ključnih ukrajinskih uporišta smješteno u Doneckoj oblasti. Ofenziva, koja uključuje više mehaniziranih brigada i kolona, širi se prema susjednoj Kostjantinivki, čime je otvoreno novo poglavlje na istočnom frontu
Ruske trupe pokušavaju proširiti ofenzivu zapadno i istočno od Pokrovska, a napadnut je i sam grad. Rusi pokušavaju zauzeti stambene četvrti i presjeći glavne prometnice koje vode prema Dnjipru jer im je cilj potkopati opskrbu Ukrajinaca i prisiliti njihovu vojsku na povlačenje prema Kramatorsku i Slovjansku.
Iako ruske mehanizirane kolone koriste teški oklop, naišle su na velike probleme. Ukrajinski 1. Azovski korpus nadzire ključne ceste, osobito onu prema selu Šahove, minirajući je i onemogućujući ruske pokušaje napada. Unatoč svim naporima, ruske snage nisu uspjele probiti obranu jer su ih Ukrajinci sustavno uništavali, navodi neovisni ruski portal Meduza.
Infiltracija i prijetnja iznutra
Jedan od ključnih problema za ukrajinsku obranu u Pokrovsku postale su ruske pješačke jedinice jer djeluju kao infiltratori. Ove grupe, koje napadaju iz zasjeda u napuštenim zgradama i podrumima, stvaraju kaos u pozadini ukrajinskih linija. Iako ih nema u velikom broju, njihova taktička infiltracija predstavlja veliku prijetnju. Ako se dovoljno ubace i konsolidiraju unutar Pokrovska, obrana grada mogla bi postati neodrživa za Ukrajince, što bi ih moglo prisiliti na povlačenje.
Ruske infiltracijske jedinice polako napreduju kroz urbanističku mrežu Pokrovska, koristeći taktiku koju vojne analize smatraju vrlo učinkovitom, iako sporom. Ove grupe pješaštva polako, gotovo neprimjetno, napreduju kroz stambene četvrti, probijajući se kroz uništenu gradsku infrastrukturu.
Ukrajinska obrana pod ogromnim pritiskom
Ukrajinska vojska u Pokrovsku i Kostjantinivki suočava se s ogromnim pritiscima jer se borbe premještaju prema jugoistočnim prilazima Kostjantinivki. Ukrajinci su u kolovozu prebacili rezerve u ovu regiju, a cilj im je spriječiti ruski napredak prema središnjim dijelovima Donbasa. Gubitak Pokrovska i Kostjantinivke označio bi otvoreni put prema Kramatorsku i Slovjansku za Ruse, što bi bio značajan udarac za ukrajinsku obranu.
Ruske snage, posebno njihovi marinci, pokušavaju zauzeti područje između Pokrovska i Kostjantinivke. Ondje pokušavaju zauzeti sela Šahove i Volodimirivka, ključna za ukrajinsku opskrbu. Ukrajinsko vodstvo uspjelo je zadržati kontrolu nad većinom ovog područja, a napad na Volodimirivku rezultirao je teškim gubicima za ruske trupe te nisu uspjele zauzeti selo.
Napadi prema Novopavlivki i Huljajpolju
Rusija ne napada samo u području Pokrovska. Osim toga, njene trupe također nastoje preuzeti kontrolu nad Novopavlivkom, ključnim opskrbnim centrom za ukrajinsku vojsku. Ondje su raspoređene 41. gardijska armija i 90. tenkovska divizija, a cilj je stvoriti pritisak na južne ukrajinske linije i otvoriti put prema Zaporižji. Napad na Huljajpolje također napreduje, a Ukrajinci povlače liniju obrane prema rijeci Jančur kako bi spriječili rusko napredovanje.
Dok Rusi napreduju na jugu, situacija na sjeveru Ukrajine također je ozbiljna. Kupjansk se našao pod napadom, a ruske trupe bore se za administrativne zgrade tog grada. Ukrajinska vojska i dalje kontrolira istočnu obalu rijeke Oskil, ali napadi na pontonske prijelaze koji omogućuju dolazak pojačanja stvaraju nove probleme za Ukrajinu.