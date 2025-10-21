Ruske snage posljednjih su dana rasporedile velike rezervne postrojbe i započele novi napad na Pokrovsk, jedno od ključnih ukrajinskih uporišta smješteno u Doneckoj oblasti. Ofenziva, koja uključuje više mehaniziranih brigada i kolona, širi se prema susjednoj Kostjantinivki, čime je otvoreno novo poglavlje na istočnom frontu

Ruske trupe pokušavaju proširiti ofenzivu zapadno i istočno od Pokrovska, a napadnut je i sam grad. Rusi pokušavaju zauzeti stambene četvrti i presjeći glavne prometnice koje vode prema Dnjipru jer im je cilj potkopati opskrbu Ukrajinaca i prisiliti njihovu vojsku na povlačenje prema Kramatorsku i Slovjansku. Iako ruske mehanizirane kolone koriste teški oklop, naišle su na velike probleme. Ukrajinski 1. Azovski korpus nadzire ključne ceste, osobito onu prema selu Šahove, minirajući je i onemogućujući ruske pokušaje napada. Unatoč svim naporima, ruske snage nisu uspjele probiti obranu jer su ih Ukrajinci sustavno uništavali, navodi neovisni ruski portal Meduza.

Infiltracija i prijetnja iznutra Jedan od ključnih problema za ukrajinsku obranu u Pokrovsku postale su ruske pješačke jedinice jer djeluju kao infiltratori. Ove grupe, koje napadaju iz zasjeda u napuštenim zgradama i podrumima, stvaraju kaos u pozadini ukrajinskih linija. Iako ih nema u velikom broju, njihova taktička infiltracija predstavlja veliku prijetnju. Ako se dovoljno ubace i konsolidiraju unutar Pokrovska, obrana grada mogla bi postati neodrživa za Ukrajince, što bi ih moglo prisiliti na povlačenje. Ruske infiltracijske jedinice polako napreduju kroz urbanističku mrežu Pokrovska, koristeći taktiku koju vojne analize smatraju vrlo učinkovitom, iako sporom. Ove grupe pješaštva polako, gotovo neprimjetno, napreduju kroz stambene četvrti, probijajući se kroz uništenu gradsku infrastrukturu. Ukrajinska obrana pod ogromnim pritiskom

Ukrajinska vojska u Pokrovsku i Kostjantinivki suočava se s ogromnim pritiscima jer se borbe premještaju prema jugoistočnim prilazima Kostjantinivki. Ukrajinci su u kolovozu prebacili rezerve u ovu regiju, a cilj im je spriječiti ruski napredak prema središnjim dijelovima Donbasa. Gubitak Pokrovska i Kostjantinivke označio bi otvoreni put prema Kramatorsku i Slovjansku za Ruse, što bi bio značajan udarac za ukrajinsku obranu. Ruske snage, posebno njihovi marinci, pokušavaju zauzeti područje između Pokrovska i Kostjantinivke. Ondje pokušavaju zauzeti sela Šahove i Volodimirivka, ključna za ukrajinsku opskrbu. Ukrajinsko vodstvo uspjelo je zadržati kontrolu nad većinom ovog područja, a napad na Volodimirivku rezultirao je teškim gubicima za ruske trupe te nisu uspjele zauzeti selo.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević