Trump prijeti Hamasu: Sila će biti brza, žestoka i brutalna

Povećavajući pritisak na palestinsku militantnu skupinu, Trump je objavio na društvenim mrežama da su brojni američki saveznici rekli da bi bili voljni ući u Gazu i napasti Hamas, ali da je on njima i Izraelu rekao: "Ne još".

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenja primirja potpisanog prije osam dana, uz nasilje i međusobne prozivke zbog tempa vraćanja tijela talaca, dovođenja pomoći i otvaranja granica.

Američki potpredsjednik JD Vance u utorak je u Izraelu, a u srijedu bi se trebao sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom. Izrael je rekao da će ti razgovori biti usmjereni na sigurnosne izazove i političke prilike.