Snijeg kao pokretna traka smrti: Zašto su lavine ove godine posebno razorne?

Planine tutnje kada se s njih odroni lavina. Masa snijega, koja može dosegnuti brzinu do 130 kilometara na sat, nosi sa sobom tisuće tona materijala i pretvara padinu u razornu bijelu bujicu. Ove zime u Europi taj prizor postao je smrtonosna stvarnost.

Prema podacima Europske službe za upozoravanje na lavine (EAWS), od listopada 2025. poginulo je najmanje 99 ljudi, većinom u Alpama, najvažnijem europskom skijaškom području koje se proteže kroz Francusku, Italiju, Švicarsku i Austriju. Samo u francuskim Alpama lavine su od 26. prosinca usmrtile 28 osoba, što je višestruko više od prosječnih osam poginulih u ovom dijelu sezone, navodi Nacionalna udruga za proučavanje snijega i lavina (ANENA). I u Italiji i Švicarskoj broj stradalih znatno je iznad uobičajenog.

Snaga lavina pokazala se i u Švicarskoj, gdje je lavina izbacila vlak iz tračnica i ozlijedila pet osoba, dok je druga u Francuskoj probila prozore planinskog skloništa i zatrpala kuhinju snijegom, piše CNN. Zašto je ova zima opasnija? Za nastanak lavine potrebna su tri elementa: snijeg, padina strmija od 30 stupnjeva i okidač – poput svježeg snijega, topljenja, čovjeka, životinje ili vjetra. Ti su uvjeti u Alpama prisutni svake zime, no ove sezone kombinacija meteoroloških okolnosti pokazala se posebno nepovoljnom. Stéphane Bornet, direktor ANENA-e, objašnjava da je nakon prvog snijega u studenome uslijedilo razdoblje visokog tlaka zraka, tijekom kojeg se snježni pokrivač pretvorio u takozvane ‘kutne kristale’ – zrnca nalik šećeru koja se slabo povezuju s drugim slojevima. Sama po sebi nisu opasna, ali kada ih prekrije novi snijeg, stvaraju nestabilan sloj koji djeluje poput ‘pokretne trake’ i omogućuje lavini da lako sklizne niz padinu.

U posljednjim tjednima na velikom dijelu Europe palo je nekoliko metara novog snijega, potaknuto neuobičajeno južnom mlaznom strujom koja je donijela obilne oborine i poplave u nižim predjelima. Istodobno je vjetar dodatno nanosio snijeg, stvarajući velike nakupine. Zbog toga su regionalne službe u više navrata proglasile četvrti, a ponegdje i peti – najviši – stupanj opasnosti od lavina. Stručnjaci ističu da su takve zime rijetke, ali ne i izvanredne. Mogu se pojaviti svakih pet do 15 godina. Povezanost s klimatskim promjenama teško je izravno dokazati, no znanstvenici upozoravaju na sve izraženije oscilacije između snijega i kiše na velikim nadmorskim visinama, što dodatno utječe na stabilnost snježnog pokrivača. Rizik izvan uređenih staza Iako su planine turistički uređene, i dalje ostaju divlje i nepredvidive. Posebno je rizično skijanje izvan uređenih staza. Psiholog Audun Hetland, koji proučava donošenje odluka u lavinskim uvjetima, upozorava da turisti koji su uložili znatan novac u skijaški odmor ponekad ignoriraju upozorenja jer žele ‘izvući vrijednost’ iz putovanja.