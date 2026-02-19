VIDEO Jedna od najgorih u povijesti: Osmero skijaša poginulo, jedan nestao u lavini

Spasioci su došli do šestero preživjelih po sniježnoj oluji koja je u Sierru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.

Lavina se dogodila u 11,30 sati kod Castle Peaka u Truckeeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala skupinu skijaša. Preživjeli su se zaštitili najlonskim ceradama i sa spasiocima komunicirali radijem i tekstualnim porukama.