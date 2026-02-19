PLANINA SIERRA NEVADE

VIDEO Jedna od najgorih u povijesti: Osmero skijaša poginulo, jedan nestao u lavini

M.Č./Hina

19.02.2026 u 06:36

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: X
Osmero skijaša poginulo je u lavini u planinama Sierra Nevade u Kaliforniji, a jedan se smatra nestalim, objavile su vlasti u srijedu o jednoj od najsmrtnonosnijih nesreća te vrste u američkoj povijesti.

Spasioci su došli do šestero preživjelih po sniježnoj oluji koja je u Sierru posljednjih dana nanijela nekoliko metara novog snijega.

Lavina se dogodila u 11,30 sati kod Castle Peaka u Truckeeu u Kaliforniji, 15 kilometara sjeverno od jezera Tahoe i zatrpala skupinu skijaša. Preživjeli su se zaštitili najlonskim ceradama i sa spasiocima komunicirali radijem i tekstualnim porukama.

Skijaši su završavali trodnevni izlet s vodičem. U skupini ih je bilo jedanaest i bili su smješteni u kolibama na visini 2300 metara.

Na Sierra Nevadu po tipičnoj zimi padne više od devet metara snijega, što je čini jednim od najsniježnijih mjesta na zapadnoj hemisferi.

U proteklih deset godina, u lavinama u SAD-u je godišnje smrtno stradalo prosječno 27 ljudi, prema podacima Centra za lavine u Coloradu.

