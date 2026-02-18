Osam osoba poginulo u lavini u Kaliforniji, još jedan se smatra nestalim

Najmanje osam skijaša poginulo je u lavini u kalifornijskim planinama Sierra Nevada, a deveti se smatra mrtvim, priopćile su vlasti u srijedu, čime je katastrofa postala jedna od najsmrtonosnijih pojedinačnih lavina u povijesti SAD-a.
Spasioci na skijama uspjeli su doći do šestero preživjelih usred intenzivne zimske oluje koja je posljednjih dana na visoku Sierru nanijela nekoliko metara svježeg snijega. Jedan skijaš se i dalje vodi kao nestao.
Lavina duljine nogometnog igrališta, prema vlastima, pogodila je područje Castle Peaka u Truckeeju u Kaliforniji, oko 16 kilometara sjeverno od jezera Tahoe, oko 11:30 sati po pacifičkom vremenu u utorak, zatrpavši skupinu skijaša koji su završavali trodnevni izlet.
Jedan od spašenih skijaša još uvijek se liječi u bolnici s ozljedama koje nisu opasne po život, rekla je šerifica okruga Nevada Shannan Moon na konferenciji za novinare u srijedu poslijepodne.
Preživjeli su se sklonili u improvizirano sklonište, dijelom izgrađeno od cerade, i komunicirali su sa spasiocima putem radio-odašiljača i tekstualnih poruka.
Dva spasilačka tima s ukupno oko 50 članova poslana su iz skijališta Boreal Mountain i pustolovnog centra Alder Creek u Tahoe Donneru te su se približila zoni lavine s juga i sjevera.
Ekstremni uvjeti za spašavanje
Spasioci su se suočili s "ekstremnim" uvjetima, rekla je Moon, uključujući zasljepljujući snijeg i olujne vjetrove. Tim je uspio upotrijebiti vozilo za snijeg kako bi se približio preživjelima na manje od dvije milje, a zatim se na skijama dovezao do mjesta nesreće.
Osam mrtvih skijaša pronađeno je s aktivnim signalima, a njihova tijela bit će izvučena kada vremenske prilike dopuste, priopćile su vlasti.
Grupa skijaša završavala je trodnevni izlet s planinskim vodičima Blackbird u vrijeme lavine. Turistička grupa uključivala je četiri vodiča i 11 klijenata, koji su odsjeli u kolibama Frog Lake Backcountry Huts koje se nalaze u blizini vrha Donner, sjeverozapadno od Truckeeja, na oko 2300 metara nadmorske visine.
Moon je napomenula da su prognoze uglavnom predviđale oluju i opasnost od lavina te je rekla da njezin ured još uvijek razgovara s tvrtkom vodiča o njihovoj odluci da izvedu ljude u planine.
Centar za lavine Sierra produžio je upozorenje na lavine koje je izdao u utorak, rekavši da bi "visoka" opasnost mogla potrajati tijekom cijelog srijede.
Lavine su u SAD-u u posljednjem desetljeću odnijele prosječno 27 života svake zime, prema podacima Informacijskog centra o lavinama u Coloradu, koji je do utorka ove sezone zabilježio šest smrtnih slučajeva od lavina u SAD-u.