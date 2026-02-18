Osam osoba poginulo u lavini u Kaliforniji, još jedan se smatra nestalim

Lavina duljine nogometnog igrališta, prema vlastima, pogodila je područje Castle Peaka u Truckeeju u Kaliforniji, oko 16 kilometara sjeverno od jezera Tahoe, oko 11:30 sati po pacifičkom vremenu u utorak, zatrpavši skupinu skijaša koji su završavali trodnevni izlet.

Spasioci na skijama uspjeli su doći do šestero preživjelih usred intenzivne zimske oluje koja je posljednjih dana na visoku Sierru nanijela nekoliko metara svježeg snijega. Jedan skijaš se i dalje vodi kao nestao.

Jedan od spašenih skijaša još uvijek se liječi u bolnici s ozljedama koje nisu opasne po život, rekla je šerifica okruga Nevada Shannan Moon na konferenciji za novinare u srijedu poslijepodne.

Preživjeli su se sklonili u improvizirano sklonište, dijelom izgrađeno od cerade, i komunicirali su sa spasiocima putem radio-odašiljača i tekstualnih poruka.

Dva spasilačka tima s ukupno oko 50 članova poslana su iz skijališta Boreal Mountain i pustolovnog centra Alder Creek u Tahoe Donneru te su se približila zoni lavine s juga i sjevera.

Ekstremni uvjeti za spašavanje

Spasioci su se suočili s "ekstremnim" uvjetima, rekla je Moon, uključujući zasljepljujući snijeg i olujne vjetrove. Tim je uspio upotrijebiti vozilo za snijeg kako bi se približio preživjelima na manje od dvije milje, a zatim se na skijama dovezao do mjesta nesreće.

Osam mrtvih skijaša pronađeno je s aktivnim signalima, a njihova tijela bit će izvučena kada vremenske prilike dopuste, priopćile su vlasti.

Grupa skijaša završavala je trodnevni izlet s planinskim vodičima Blackbird u vrijeme lavine. Turistička grupa uključivala je četiri vodiča i 11 klijenata, koji su odsjeli u kolibama Frog Lake Backcountry Huts koje se nalaze u blizini vrha Donner, sjeverozapadno od Truckeeja, na oko 2300 metara nadmorske visine.

Moon je napomenula da su prognoze uglavnom predviđale oluju i opasnost od lavina te je rekla da njezin ured još uvijek razgovara s tvrtkom vodiča o njihovoj odluci da izvedu ljude u planine.

Centar za lavine Sierra produžio je upozorenje na lavine koje je izdao u utorak, rekavši da bi "visoka" opasnost mogla potrajati tijekom cijelog srijede.

Lavine su u SAD-u u posljednjem desetljeću odnijele prosječno 27 života svake zime, prema podacima Informacijskog centra o lavinama u Coloradu, koji je do utorka ove sezone zabilježio šest smrtnih slučajeva od lavina u SAD-u.