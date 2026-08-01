Slovenska predsjednica doživjela prometnu nesreću na povratku iz Hrvatske: Prevezena je u bolnicu

Prema priopćenju Ureda predsjednice, Pirc Musar vraćala se s godišnjeg odmora u Hrvatskoj na službeni događaj u Komendi, gdje je pokroviteljica humanitarne biciklističke manifestacije Pogi Challenge, koju organizira najbolji svjetski biciklist Tadej Pogačar.

RTV SLO navodi da se nesreća dogodila dok se Pirc Mursar vraćala s godišnjeg odmora u Hrvatskoj.

Policijska uprava Koper priopćila je da su u nesreći sudjelovala dva službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe. Prema dosad prikupljenim informacijama, dvije su osobe ozlijeđene – jedna je zadobila lakše, a druga teške tjelesne ozljede. Obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opću bolnicu Izola.

Zbog očevida i hitnih intervencija tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav promet, a ponovno je otvoren nešto nakon 20 sati.

Policija još utvrđuje okolnosti nesreće, a o događaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Slovenije.

Predsjednica Slovenije zahvalila je svim hitnim službama koje su sudjelovale u intervenciji, a posebnu zahvalu uputila je stručnom i ljubaznom osoblju Opće bolnice Izola.