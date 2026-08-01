Policija sumnja na sabotažu: Pomaknuta skretnica izazvala iskliznuće vlaka u Sloveniji

Slovenska policija istražuje isklliznuće vlaka na željezničkom kolodvoru Most na Soči, koji se dogodio u petak poslijepodne, zbog sumnje na kaznena djela oštećenja ili uništenja javnih uređaja te ugrožavanja sigurnosti javnog željezničkog prometa. U događaju je nastala velika materijalna šteta, uključujući štetu na tri osobna automobila, priopćila je Policijska uprava Nova Gorica
Policija je dojavu o iskliznuću vlaka, koji je prometovao na pruzi Bohinjska Bistrica – Most na Soči, zaprimila u petak nekoliko minuta prije 18 sati. Očevidom je utvrđeno da je na skretnici, oko 100 metara prije kolodvora Most na Soči, došlo do pomicanja skretnice, zbog čega su dva vagona natovarena osobnim automobilima završila na susjednom kolosijeku. Pritom je nastala velika materijalna šteta, uključujući oštećenja na tri osobna automobila, no nitko od putnika ni zaposlenika nije ozlijeđen, javlja N1 Slovenija.
Već su zabilježeni slčini incidenti
O događaju su obaviještena nadležna pravosudna tijela, inspekcijske službe i nadležne službe Slovenskih željeznica, a kriminalistička policija slučaj vodi kao sumnju na kaznena djela oštećenja ili uništenja javnih uređaja te ugrožavanja sigurnosti posebnih vrsta javnog prometa, naveli su iz Policijske uprave Nova Gorica.
Željeznički promet na pruzi Bohinjska Bistrica – Nova Gorica zbog događaja je dulje vrijeme bio u prekidu.
Na bohinjskoj pruzi slični incidenti zabilježeni su i ranije na više lokacija. Prvi takav slučaj policija je evidentirala 29. rujna na području željezničkog kolodvora Bled-Jezero, a potom je 16. listopada uslijedio izvanredni događaj na području kolodvora Vintgar. Na kolodvoru Grahovo ob Bači zabilježena su još dva slična sigurnosna incidenta, 19. studenoga prošle godine i 21. siječnja ove godine. Istoga dana policija je evidentirala još jedno takvo kazneno djelo i na području kolodvora Most na Soči.
Osim toga, 29. prosinca prošle godine policija je istraživala i oštećenje željezničke infrastrukture u tunelu Plave. Tijekom ove godine, 16. siječnja i 25. veljače, evidentirana su još dva kaznena djela na području željezničkog čvorišta Kreplje u općini Sežana.