Policija sumnja na sabotažu: Pomaknuta skretnica izazvala iskliznuće vlaka u Sloveniji

Policija je dojavu o iskliznuću vlaka, koji je prometovao na pruzi Bohinjska Bistrica – Most na Soči, zaprimila u petak nekoliko minuta prije 18 sati. Očevidom je utvrđeno da je na skretnici, oko 100 metara prije kolodvora Most na Soči, došlo do pomicanja skretnice, zbog čega su dva vagona natovarena osobnim automobilima završila na susjednom kolosijeku. Pritom je nastala velika materijalna šteta, uključujući oštećenja na tri osobna automobila, no nitko od putnika ni zaposlenika nije ozlijeđen, javlja N1 Slovenija.

Već su zabilježeni slčini incidenti

O događaju su obaviještena nadležna pravosudna tijela, inspekcijske službe i nadležne službe Slovenskih željeznica, a kriminalistička policija slučaj vodi kao sumnju na kaznena djela oštećenja ili uništenja javnih uređaja te ugrožavanja sigurnosti posebnih vrsta javnog prometa, naveli su iz Policijske uprave Nova Gorica.